„Gehen klar von Zulassung aus“

Anzeige

Liga-Boss Bohmann schweigt

Im Zuge der Streitigkeiten verlängerten außerdem – wie bereits exklusiv berichtet – die Löwen-Sponsoren Admiral und SAP ihre Partnerschaften mit der EHF nicht, was beim Verband für reichlich Verärgerung sorgte. Der Rückzug der beiden Sponsoren dürfte nun dazu führen, dass die Badener – sofern sie denn für die Champions League zugelassen werden – gemaßregelt werden und keine neue Ausnahmegenehmigung mehr für den Spielort „Harres“ in St. Leon-Rot bekommen. Da die SAP Arena allerdings nicht an allen Terminen zur Verfügung steht, haben sich die Löwen nach Informationen dieser Zeitung schon mit einer Alternative beschäftigt. Eine Rückkehr in die ungeliebte Frankfurter Fraport-Arena, wo regelmäßig Partien vor einer Geisterkulisse – was eigentlich auch nicht im EHF-Interesse sein kann – stattfanden, ist nicht unwahrscheinlich. Schon in den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 trug der amtierende Pokalsieger einige Begegnungen in Frankfurt aus.

Kettemann erklärte auf Anfrage, dass sie momentan nicht sagen könne, ob es vom Verband eine erneute Genehmigung für den „Harres“ geben wird: „Wir warten erst einmal auf unsere Zulassung für die Champions League und gehen nach heutigem Stand auch klar davon aus, diese zu bekommen.“

Dass ein Ausschluss allerdings nicht vollkommen vom Tisch ist, zeigt eine EHF-Mitteilung an den Bundesligarivalen Füchse Berlin. Der Hauptstadtclub hatte sich erfolglos um eine Wildcard für die Königsklasse beworben. Allerdings wurde den Füchsen laut „Handballwoche“ auch mitgeteilt, dass sie in der Champions League spielen könnten, wenn ein anderer deutscher Club keine Zulassung erhält – was Raum für Spekulationen lässt.

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, ließ gestern die Bitte dieser Zeitung um eine Stellungnahme zum Thema Champions-League-Startplatz unbeantwortet. Zuletzt hatte er noch angedeutet, bei Terminstreitigkeiten zwischen der EHF und der Bundesliga kompromissbereit zu sein. „Es darf nie wieder vorkommen, dass eine deutsche Mannschaft aus terminlichen Gründen aus der Champions League ausscheidet“, sagte der HBL-Boss und ergänzte: „Ich gehe davon aus, dass es in der gesamten neuen Saison zu keinen Problematiken kommen wird.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.06.2018