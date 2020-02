Gensheimer fällt sechs Wochen aus

Mannheim.Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer (Bild) fällt mit einer Sprunggelenksverletzung mindestens sechs Wochen aus und droht im ungünstigsten Fall sogar das Olympia-Qualifikationsturnier mit der DHB-Auswahl Mitte April zu verpassen. Der 33 Jahre alte Linksaußen vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen erlitt die Verletzung am vergangenen Sonntag im EHF-Pokalspiel beim spanischen Vertreter Cuenca.

Gensheimer, der das Rückspiel gegen Cuenca am Mittwoch an Krücken auf der Tribüne verfolgte, unterzog sich mehreren Untersuchungen. Der Kapitän der DHB-Auswahl verpasst auf jeden Fall das Test-Länderspiel des EM-Fünften gegen die Niederlande am 13. März in Magdeburg, bei dem der neue Bundestrainer Alfred Gislason sein Debüt gibt. Auch für die Olympia-Ausscheidung vom 17. bis 19. April in Berlin gegen Slowenien, Schweden und Algerien könnte es für den mit 134 Toren bisher besten Saisonschützen der Löwen eng werden. dpa

