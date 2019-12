Gier nach neuem Glück

Baden-Baden.Weit nach Mitternacht genoss Malaika Mihambo in ihrem glamourösen gold-weißen Kleid immer noch den Abend, der nach vielen schönen Augenblicken in den Stadien dieser Welt auch so etwas wie eine finale Belohnung für all die Strapazen und Erfolge war. Nach der Auszeichnung als Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ in Baden-Baden feierte die Weitsprung-Weltmeisterin ihre „persönlich beste Saison“, mit 2281 Punkten und weitem Vorsprung vor Triathletin Anne Haug (1456) und Hindernisläuferin Gesa Krause (994) gewann sie die begehrte Auszeichnung, was ihr Ausnahmejahr nur noch einmal unterstrich. Entsprechend laut fiel der Beifall aus, auch der Mannheimer Uwe Gensheimer, der das spielfreie Wochenende mit den Rhein-Neckar Löwen nutzte und als Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft mit seiner Frau Sandra im Kurhaus vorbeischaute, applaudierte, als Mihambo ihren Preis erhielt.

Große Gefühle, echte Emotionen

Keine Frage: Es war ein Gänsehaut-Abend – an dem der deutsche Spitzensport sich und seine Athleten mit großen Gefühlen und echten Emotionen feierte. Vor allem in dem Moment, als die Leichtathletik-Legende Heike Drechsler die Bühne betrat und als Laudatorin die strahlende Siegerin Mihambo würdigte – was die Weitspringerin nicht nur freute, sondern ihr ans Herz ging. „Wir haben uns noch nicht so oft gesehen. Es ist schön, wenn man mit solch einer herausragenden Persönlichkeit an einem Tisch sitzt und das eine oder andere Wort mehr austauschen kann“, sagte die bestens gelaunte 25-Jährige über Drechsler, die sich zuvor als „größter Fan“ der Ausnahmeathletin von der LG Kurpfalz geoutet hatte.

„Dass sie das offen gesteht, ist eine Ehre für mich“, sagte Mihambo, die es mit Disziplin und Training in die Weltspitze schaffte – und die mit einer brutalen Nervenstärke ausgestattet ist. Als Topfavoritin bei der WM in Doha gestartet, drohte ihr plötzlich das Aus, ehe sie einfach mal 7,30 Meter raushaute. Ganz so, als sei vorher nichts passiert, als gebe es nichts Einfacheres, als in dieser schwierigen mentalen Druck-Situation alles auszublenden, den passenden Mix aus Anspannung und Leichtigkeit zu finden und das Maximum herauszuholen, damit aus dem angestrebten Höhe- kein unerwarteter Tiefpunkt wird.

„Wichtiger als Selbstvertrauen ist vor allem der Glaube an die eigene Stärke. Und der darf nicht gespielt, sondern muss echt sein. Dieser Glaube muss aus der Tiefe des eigenen Herzens kommen. Man muss sich zutrauen, die Beste zu sein“, erklärte Mihambo einmal im Interview mit dieser Zeitung, was hinter ihrer psychischen Stabilität und dieser Fokussierung auf den einen Augenblick, das Hier und Jetzt steckt. Es half ihr zweifelsohne in Doha, um im wichtigsten Wettkampf ihres bisherigen Lebens die beste Leistung ihres bisherigen Lebens abzurufen. Doch es geht ja noch größer.

Im nächsten Jahr stehen die Olympischen Spiele auf dem Plan. Klar ist, dass die 25-Jährige nach jetzigem Stand als Topfavoritin nach Tokio reist. Kurzum: Der Traum vom Triple aus EM-, WM- und Olympia-Gold lebt, aber noch ist längst nicht konkret absehbar, wie die nächsten Monate für sie verlaufen. „Jedes Jahr ist anders“, sagte Mihambo, die natürlich ganz genau weiß, dass solch eine Topleistung immer auch ein Puzzle mit vielen Teilen ist: „Das Training muss passen, die Gesundheit auch.“ Und es gibt natürlich auch immer noch andere Weitspringerinnen.

2019 war die Konkurrenzsituation für die Weltmeisterin großartig. Sie sprang nicht nur weit, sondern schwebte auch über allen anderen. Die Kurpfälzerin bewegte sich allein in der höchsten Liga, aber ob es diesen Luxus auch 2020 noch gibt, kann niemand erahnen. Deswegen will sie „viel von dem, was ich mir antrainiert habe“, mit ins neue Jahr nehmen.

Traum vom Olympiasieg

Eine konkrete Weite oder ein präzises Ziel für die nähere Zukunft formulierte sie bislang nicht, Mihambo will 2020 „besser sein als jemals zuvor“, sich „selbst mit guten Leistungen zum Staunen bringen und positiv überraschen“. Diese Aussicht auf „freudige Verwunderung“, wie es die 25-Jährige nennt, sei dabei ein schöner Motivator und der WM-Gewinn eine neue „Kraftquelle“.

Denn wer einmal ganz oben war, dieses rauschhafte Gefühl des vollkommenen Glücks, die umfassende Belohnung für all die Entbehrungen, die immense Freude nach all den Strapazen erlebt hat, der will immer wieder oben stehen. Erfolg macht eben süchtig, er ist wie eine Droge. Doch Mihambo sagte schon vor der Weltmeisterschaft in Doha: „Die Gold-Geschichte ist nicht vorgeschrieben.“ Sie selbst musste auch viel dafür tun.

