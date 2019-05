Große Gefühle, unzählige Tränen und ganz viel Gänsehaut

Mannheim.Er wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Doch richtig vorbereiten kann sich eben niemand auf solch einen emotionalen Abschied. Und so steht Nikolaj Jacobsen sichtbar ergriffen auf dem Podium in der Mitte des Spielfeldes und lässt all das, was da gerade um ihn herum passiert, einfach auf ihn einwirken. Sein Mund steht offen, seine Augen sind glasig, immer wieder holt der 47-jährige

...