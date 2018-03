Guardiolas Aus schockt die Löwen

Anzeige

Der Schwede weilt zurzeit in Frankreich, während der Europameisterschaft in Kroatien schloss er im Gespräch mit dieser Zeitung nicht aus, irgendwann mal wieder Handball zu spielen und scherzte: „Ich habe alles im Blick. Wenn sich nach Momir Rnic noch einer bei den Löwen verletzt, muss ich wohl wieder anfangen.“ Ob er wirklich damit gerechnet hat, dass dieser Fall eintritt, ist allerdings ebenso fraglich wie die Option, tatsächlich schon zum jetzigen Zeitpunkt ein Comeback zu wagen. Für eine Stellungnahme war Ekdahl du Rietz gestern nicht erreichbar, Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sagte zu dieser Personalie: „Kim wäre in der Form der vergangenen Saison sicher eine Verstärkung für jede Mannschaft. Aber wir sollten nicht vergessen, dass er jetzt auch fast ein Jahr lang keinen Handball mehr gespielt hat. Wir werden uns nun intern Gedanken machen, ob und wie wir Gedeóns Ausfall kompensieren können.“

Roggisch betonte, dass die Löwen nur einen neuen Spieler holen werden, wenn dieser eine Verstärkung ist. „Ansonsten macht es keinen Sinn“, sagte der Sportliche Leiter, der Vertrauen in den aktuellen Kader hat. „Wir werden versuchen, die Lücke mit unserem Personal zu schließen.“ Erste Option für den Platz im Mittelblock ist Filip Taleski, da Kristian Bliznac dem Bundesligisten mit einem Muskelfaserriss ebenfalls noch verletzt fehlt.

