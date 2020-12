Handball-Löwen verpassen Sprung an die Bundesliga-Spitze

Frankfurt/Main.Die Rhein-Neckar Löwen haben den Sprung an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga verpasst, bleiben aber auf Tuchfühlung zu Titelverteidiger THW Kiel. Die Mannheimer zogen durch ein 29:24 (16:13) bei der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag mit dem Rekord-Champion wieder nach Punkten gleich (beide 18:2), bleiben aber aufgrund der um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz auf Rang zwei. Die Kieler hatten sich bereits am Samstag gegen die Eulen Ludwigshafen mit 29:19 durchgesetzt. Auch die SG Flensburg-Handewitt mischt weiter im Titelkampf mit. Der Vizemeister gewann gegen Frisch Auf Göppingen mit 30:23 und weist bei einem Spiel weniger 16:2 Zähler auf.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 06.12.2020