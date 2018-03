Hoffnung fürs Herzstück

Filip Taleski (gelbes Trikot) ist mit einem harten Wurf ausgestattet – doch momentan sind seine Stärken in der Abwehr gefragt. © Binder

Plock.Wenn einem mitten in der Saison der zentrale Deckungsspieler wegbricht, kann das schon einmal zu einem Problem werden. Vielleicht wird es das auch noch für die Rhein-Neckar Löwen, die bis zum Sommer auf ihren Weltklasse-Abwehrmann Gedeón Guardiola verzichten müssen. Nach seinem Sehnenriss in der Brust und erfolgreicher Operation am Freitag schaute sich der Spanier vorgestern das

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3815 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018