Hohe Hochs und tiefe Tiefs

Mannheim.Wenn Handballspiele etwas von einer Achterbahnfahrt haben, ist das erst einmal keine schlechte Nachricht. Denn das verspricht Aufregung. Und die bieten die Rhein-Neckar Löwen, starten sie doch stets rasant in ihre Partien. Mit viel Tempo. Mit großer Vorfreude. Mit riesiger Begeisterung. So gesehen in der ersten Halbzeit gegen die SG Flensburg-Handewitt – und auch im ersten Durchgang gegen den

...