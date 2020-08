Hopp: „Ein Schlag in die Magengrube“

Mannheim/Berlin.Existenzängste statt Planbarkeit: Das erneuerte Verbot von Großveranstaltungen bringt den deutschen Sport noch mehr in die Bredouille und hat Enttäuschung und neue Unsicherheit hervorgerufen. „Soll nach der Wirtschaft jetzt auch das Vereinsleben platt gemacht werden?“, fragte der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV), Hermann Winkler, mit Bezug auf Ostdeutschland provokant. Für viele Sportvereine, die akribisch an Sicherheits- und Hygienekonzepten für baldige Wettkämpfe vor Fans gearbeitet haben, sind die jüngsten Nachrichten aus der Politik ein herber Dämpfer.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs hatten entschieden, eine Arbeitsgruppe erst Ende Oktober über die Wiederzulassung von größeren Zuschauermengen befinden zu lassen. Daniel Hopp, Gesellschafter von Eishockey-Club Adler Mannheim, sprach trotz der erwarteten Entscheidung von einem „Schlag in die Magengrube“ und sagte: „Der Politik muss klar sein, welche gesellschaftliche Bedeutung und Verantwortung auch der Profisport hat. Die Fußball-Bundesliga ist das wichtigste Produkt, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu kurz gesprungen. Auch wir sind systemrelevant.“

Während der Anteil der Zuschauereinnahmen am Gesamtumsatz in der Fußball-Bundesliga noch vergleichsweise überschaubar ist, sind gerade die unteren Ligen, kleine Sportarten sowie beispielsweise die Handball-, Basketball- und Eishockey-Clubs extrem von den Erlösen rund um die Spiele abhängig. Dass sich die Hoffnungen der Top-Ligen auf gefüllte Tribünen zum Saisonstart wohl nicht erfüllen, stellt die Vereine vor entsprechend große Probleme.

Pessimismus bei den Adlern

Die „Initiative Profisport Deutschland“, in der die führenden deutschen Ligen im Handball, Basketball, Eishockey und Fußball vertreten sind, wollte sich noch am Freitag zu der Thematik beraten. Die sich abzeichnende wochenlange Unklarheit macht den Club-Vertretern und Verbandsfunktionären zu schaffen. „Natürlich steht die Gesundheit weiter über allem“, sagte der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga (BBL), Stefan Holz. „Aber es wäre schon wichtig, dass allmählich mal verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen man planen kann.“ Die BBL peilt einen Saisonstart am 6. November an. Auf Vorgaben der Arbeitsgruppe, die ja erst kurz zuvor entscheiden könnte, kann sie da bei weiteren Planungen kaum warten.

Ein ähnliches Zeitproblem haben die Kollegen beim Eishockey. Die DEL hatte ihren Saisonstart bereits von Mitte September auf den 13. November verschoben. Wirtschaftlich darstellbar ist der Ligabetrieb eigentlich nur mit Zuschauern, so dass intern nun schon über einen späteren Start beraten wird. Neue Richtlinien der Arbeitsgruppe bis Ende Oktober kämen für die DEL zu spät, um dann noch den Ligastart zwei Wochen später organisieren zu können.

Adler-Gesellschafter Hopp sieht wenig positive Anzeichen für die Eishockey-Fans. „Es ist tatsächlich in diesen Tagen schwer, optimistisch zu sein. Da wäre man ein Stück weit ein Träumer, wenn man super-optimistisch wäre. Die Realität ist wie sie ist, sagte Hopp dieser Redaktion: „Seien wir ehrlich. Wir werden am 1. 1. 2021 nicht vor 13 000 Leuten in der SAP Arena Eishockey spielen. Aber ohne Zuschauereinnahmen bekommen wir keinen Spielbetrieb auf die Beine gestellt“, warnt er.

Löwen und SVW fürchten Verluste

Auch im Handball wünscht man sich verbindlichere Aussagen. Die Bundesliga will am 1. Oktober wieder in den Spielbetrieb starten, schon am 26. September sollen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt in Düsseldorf um den Supercup spielen. Die Liga war allerdings davon ausgegangen, wieder mit Publikum in den Hallen planen zu können. Bis zu 50 Prozent des Etats der Vereine kommen über Zuschauereinnahmen. „Sollten bis Jahresende keine Zuschauer erlaubt sein, könnte die Existenz unserer Sportart gefährdet sein“, warnte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann von den Rhein-Neckar Löwen.

„Auf der einen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht völlig von der Bildfläche verschwinden. Auf der anderen Seite droht der Verlust von Vereinen, weil die Auflagen immens sind und die möglichen Einnahmen sehr überschaubar“, sagte die Managerin des zweifachen deutschen Meisters dieser Redaktion. „Wir sind alle mehr denn je gefordert, die Voraussetzungen für einen Spielbetrieb unter angemessenen Auflagen zu erfüllen. Es wird nur funktionieren, wenn alle Beteiligten zu Zugeständnissen bereit sind“, sagte Kettemann.

Wirtschaftlich mehr als düster sähe es auch bei den Vereinen der 3. Fußball-Liga aus, wenn die Zuschauereinnahmen ausbleiben würden. Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim, bezifferte den möglichen Umsatzrückgang in einem solchen Fall bereits auf rund fünf Millionen Euro. „Wir müssen das Vertrauen haben, dass die Politik uns nicht sterben lässt“, sagte Kompp dieser Redaktion. Die Zuschauereinnahmen machen in der 3. Liga über 20 Prozent des Gesamtetats aus. (mit dpa)

