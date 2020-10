Hygienekonzept genehmigt, Finanzspritze gefordert

Mannheim.Es gibt in diesen Tagen auch noch gute Nachrichten im deutschen Spitzensport, auch wenn die Rhein-Neckar Löwen damit vorerst nichts anfangen können. Nachdem die Stadt Mannheim zuletzt das Hygienekonzept der SAP Arena abgelehnt hatte, suchten die Löwen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den Verantwortlichen der Multifunktionshalle weiterhin den Dialog mit den Behörden und erwirkten eine grundsätzliche Zulassung von Zuschauern.

Entspannung erhofft

Voraussetzung dafür sei zum Zeitpunkt der Zustimmung gewesen, dass der Wert für Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen in Mannheim am Tag vor einem Heimspiel die Grenze von 35 nicht überschreitet (Inzidenzwert). Am Donnerstag lag er bei 153 und somit weit über der magischen Marke. Wegen des im November geltenden Zuschauerverbots im deutschen Profisport ist das zunächst einmal aber ohnehin unerheblich.

Vier weitere Geisterspiele

„Wir hoffen natürlich, dass der erneute Lockdown zu einer spürbaren Verbesserung der Ausgangslage führt, was die Zulassung von Zuschauern angeht“, sagte Löwen-Managerin Jennifer Kettemann dieser Redaktion. Außerdem setzt sie auf politische Rahmenbedingungen, die ab Dezember eine teilweise Fan-Rückkehr ermöglichen.

Durch die in der aktuell geltenden Corona-Verordnung vorgeschriebene Kapazitätsgrenze von 20 Prozent des Fassungsvermögens würde sich die maximale Zuschauerzahl der SAP Arena für ein Handballspiel auf rund 2800 Plätze reduzieren, teilte der Club mit. Das ist zwar immer noch nicht viel, aber besser als ein Geisterspiel und dürfte auch ein Signal an die Adler Mannheim und die Deutsche Eishockey Liga sein, im Dezember ihre Saison zu starten.

Zunächst einmal bedeutet das Zuschauerverbot aber erneute Einnahmenausfälle für die Löwen, die vier weitere Heimspiele (Balingen, Lemgo, Wetzlar, Pelister Eurofarm Bitola) unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen müssen. „Das ist ein weiterer schwerer Schlag für uns“, sagte Kettemann, die sich um die gesamte Handball-Bundesliga sorgt: „Ich hoffe, dass alle Vereine diese große wirtschaftliche Belastung überstehen werden. Es ist aber klar, dass die Clubs ohne die überlebenswichtigen Zuschauereinnahmen die Saison nicht überstehen können. Eine finanzielle Hilfe durch die Politik ist deshalb in der aktuellen Phase unabdingbar.“

