„Ich verstehe jeden, der die Bundesliga verlässt“

Sie haben es bis zum THW geschafft. Warum schwächelt Deutschlands Vorzeigeclub gerade?

Wiencek: Es sind viele Dinge zusammengekommen. Wir sind eine junge Mannschaft und hatten noch dazu ein großes Verletzungspech. Erfahrene Leute wie Domagoj Duvnjak, Steffen Weinhold und Rene Toft Hansen können wir nicht unbedingt gleichwertig ersetzen. Trotzdem darf es uns nicht passieren, dass wir Spiele wie in Gummersbach oder zuhause gegen Wetzlar verlieren. Damit haben wir uns selbst in eine schwierige Situation gebracht.

Was ist für den THW in dieser noch drin?

Wiencek: Für uns geht es um Schadensbegrenzung. Im Pokal sind wir ausgeschieden und es ist unrealistisch, dass wir uns noch für die Champions League qualifizieren. Um in der nächsten Saison wenigstens irgendwie auf der europäischen Bühne vertreten zu sein, wollen wir uns zumindest für den EHF-Pokal qualifizieren. Aber selbst das wird schwer genug. Als letzte Titeloption bleibt uns die Champions League.

Konzentriert man sich auf diesen Wettbewerb?

Wiencek: Nein, wir wollen alle Spiele bis zum Saisonende gewinnen, auch in der Bundesliga. Da wollen wir nicht noch weiter durchgereicht werden. Wir haben nach der bisherigen Saison nun wirklich nichts mehr zu verschenken.

Kommen die Löwen deshalb gerade recht?

Wiencek: So würde ich das nicht formulieren. Aber klar ist natürlich, dass es in diesem Spiel um sehr viel Prestige geht.

Wie schwer ist es, eine Saison ohne Champions League in Kiel zu vermitteln?

Wiencek: Jeder Handball-Fan in Europa kennt diesen Club, wir führen das Zuschauerranking in der Champions League an. Was ich damit sagen will: All das zeigt, welchen Ruf dieser Verein hat, welchen Stellenwert er genießt und welche Erwartungen es hier gibt. Ein Jahr ohne Champions League können wir uns vielleicht erlauben, aber in der nächsten Saison müssen wir es besser machen. Der Anspruch des THW ist es, in jedem Jahr in der Champions League dabei zu sein.

Wie reagiert das Umfeld auf die durchwachsene Saison?

Wiencek: Unsere Fans sind es gewohnt, dass ihre Mannschaft immer um alle Titel spielt. In den vergangenen 15 Jahren hatte dieser Club fast in jedem Jahr etwas zu feiern.

Das ist momentan aber nicht so.

Wiencek: Und damit müssen sich auch die Fans erst einmal arrangieren. Zuletzt im Champions-League-Spiel gegen Szeged hatte ich aber das Gefühl, dass sie uneingeschränkt hinter der Mannschaft stehen. Die Stimmung war fantastisch.

Wie nehmen Sie Trainer Alfred Gislason in dieser schwierigen Zeit wahr? Er stand häufiger in der Kritik, hinterlässt aber einen sehr aufgeräumten Eindruck.

Wiencek: Er hat sich ein wenig verändert. Alfred war es gewohnt, mit vielen Stars viele Titel zu gewinnen. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Weltklassespieler wie früher. Aber Alfred hat sich darauf eingestellt und kann damit sehr gut umgehen. Ich bin mir sicher: Ohne ihn hätten wir noch weniger Punkte.

Ihr ehemaliger Kieler Kollege Rasmus Lauge kündigte zuletzt an, die SG Flensburg-Handewitt wegen der immensen Belastung in der Bundesliga zu verlassen. Er geht nach Ungarn. Einige andere Topstars wählten und wählen einen ähnlichen Weg. Wie bewerten Sie das?

Wiencek: In anderen Ländern ist die Belastung geringer und das Gehalt höher. Wenn jemand diese Chance bekommt, ist es für mich verständlich, dass er diese Möglichkeit ergreift. Gerade für die deutschen Champions-League-Clubs ist das Pensum brutal. In dieser Saison spielen Flensburg, die Löwen und wir jeden dritten Tag. Was wir da abliefern müssen, ist nicht mehr normal und für diese drei Vereine ein riesiger Nachteil. Auf die Dauer kann das für die gesamte Bundesliga gefährlich werden. Denn wenn das so weitergeht und es zu keiner Entlastung für die Spieler kommt, dann war es das bald mit der stärksten Liga der Welt. Ich kann unter diesen Voraussetzungen zumindest jeden Topspieler verstehen, der die Bundesliga verlässt oder gar nicht erst nach Deutschland wechselt.

Welche Verbesserungsvorschläge hat denn der Spieler Patrick Wiencek?

Wiencek: Vielleicht muss man die Bundesliga verkleinern oder die Anzahl der Gruppenspiele in der Champions League reduzieren. Wie das aktuelle Beispiel zeigt, ist es in dieser ewig langen Vorrunde ja sowieso egal, welchen Platz man belegt. Am Ende muss man dann doch wie wir das Heimrecht tauschen. Für eine Lösung und einen geordneten Spielplan müssen letztendlich der Europäische Verband und die Bundesliga sorgen. Wir Spieler können das nicht, bislang sind wir nur die Leidtragenden. mast

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018