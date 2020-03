„Ich wäre kein Heilsbringer“

Kiel.Er war eine Symbolfigur für die erfolgreichste Zeit der Rhein-Neckar Löwen: Hendrik Pekeler gewann mit dem Handball-Bundesligisten zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal, 2018 wechselte der Kreisläufer zum THW Kiel. Am Sonntag (13.30 Uhr) trifft er mit dem Tabellenführer auf seinen Ex-Club.

Herr Pekeler, wie fühlt sich der Titelendspurt in Kiel an?

Hendrik Pekeler: Die Sehnsucht nach der Meisterschaft ist riesig, auch weil sie fünf Jahre lang nicht gewonnen wurde. Wir sind Erster und müssen das jetzt schaffen. Über die ganze Saison waren wir bislang die beste Mannschaft. Das wollen wir nun bis zum Ende zeigen.

Ist die Meisterschaft am erfolgsverwöhnten Kieler Standort Plicht?

Pekeler: Ich formuliere es anders: In Kiel wird die Meisterschaft erwartet. Aber auch hier wissen alle, dass die anderen Teams aufgeholt haben.

Das THW-Team ist eingespielt, die Leistungsträger bleiben, mit Sander Sagosen kommt ein Superstar dazu: Beginnt eine neue Kieler Ära so wie zwischen 2010 und 2015 mit fünf Meisterschaften und zwei Champions-League-Siegen?

Pekeler: Mit Sagosen bekommen wir auf jeden Fall einen Spieler dazu, der uns auf ein noch höheres Level hieven kann. Er ist ein spielstarker und intelligenter Handballer und man sieht bei der norwegischen Nationalmannschaft, dass er den Unterschied ausmachen kann. Nimmt man Sagosen bei den Norwegern raus, ist das ein Team auf Augenhöhe mit Schweden und Slowenien, aber kein dauerhafter Aspirant aufs Halbfinale. Nur wegen Sagosen jedoch von einer neuen Kieler Ära zu sprechen, das finde ich schwierig. In der damaligen Mannschaft standen im Rückraum vier der acht weltbesten Rechtshänder. Davon sind wir ein Stück entfernt.

In der vergangenen Saison reichten sechs Minuspunkte nicht für den Titel, bislang sind es acht. Was sagt das über die Liga aus?

Pekeler: Wöchentlich lässt ein Topteam unerwartet Punkte. Das zeigt, wie schwer es geworden ist, Spiele zu gewinnen. Clubs wie Magdeburg, Melsungen, Berlin und Hannover sind näher an Kiel, Flensburg und die Löwen herangerückt. Und dann gibt es diese Ludwigshafener, die auf dem drittletzten Rang stehen, aber eine der besten Abwehrreihen in der ganzen Liga stellen. Die haben ihr Rezept gefunden, um zu bestehen – und das macht es auch uns schwer, gegen solche Gegner zu bestehen.

Verwundern Sie die zahlreichen Trainerentlassungen?

Pekeler: Wenn viele Mannschaften vom Personal besser werden, steigen überall die Ansprüche. Aber zwangsläufig kann nicht jeder seine Ziele erreichen. Zwei Clubs müssen absteigen. Außerdem gibt es weniger Europapokalstartplätze als Mannschaften, die einen Anspruch auf die Teilnahme an der Champions League oder am EHF-Pokal erheben. Es muss also Vereine geben, die ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken. Und die Flut an Trainerentlassungen zeigt mir, dass bei vielen Clubs der Druck extrem groß ist.

Hinken auch die Löwen ihren Ansprüchen hinterher?

Pekeler: Auf jeden Fall. Die Mannschaft hat mindestens sechs oder acht Minuspunkte zu viel auf dem Konto.

Kommt der Trainerwechsel bei den Löwen für den THW zur Unzeit?

Pekeler: Es wäre eine Lüge, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Ich habe die Löwen unter Kristján Andrésson spielen sehen und ich habe sie mit Martin Schwalb gegen Hannover gesehen. Das war eine Mannschaft mit mehr Emotionen, mehr Freude, mehr Tempo. Aber: Wir haben auch gegen die Löwen verloren, als der Trainer Andrésson hieß. Wir sind also gewarnt, spielen jedoch zuhause: Und da zählen nur Siege.

Ein großes Problem ist, dass die Löwen Sie nie adäquat ersetzten.

Pekeler: Erst einmal ist Handball ein Mannschaftssport – und ich war nur ein kleines Puzzleteil. Aber klar ist auch, dass sich das Spiel der Löwen nach meinem Weggang ein wenig verändern musste. Für die Abwehr wurde Ilija Abutovic geholt, der lieber defensiver verteidigt, ich habe meine Rolle offensiver interpretiert. Aus dieser Umstellung resultieren zwangsläufig andere Abschlüsse für den Gegner, was sich wieder auf das Torwartspiel auswirkt. Und dann fehlen plötzlich ein paar Gegenstöße. So bedingen viele Kleinigkeiten einander.

Ist das die einzige Erklärung?

Pekeler: Aus der Distanz betrachtet finde ich, dass den Löwen ein wenig die Souveränität abhandengekommen ist, die wir in den Meisterjahren ausstrahlten.

Die einfachste Lösung der Probleme wäre doch, Sie kämen nach Ihrem Vertragsende in Kiel 2021 zurück nach Mannheim.

Pekeler: Ich wäre in diesem Fall kein Heilsbringer. Und klar ist: Wenn es so käme, würde enorm viel Druck auf mir lasten – womit ich aber kein Problem hätte. Ich glaube allerdings nicht, dass Erfolg nur von einem Spieler abhängt. Blicken wir zurück: Als wir Meister wurden, war Alexander Petersson ein paar Jahre jünger. Und wir hatten Kim Ekdahl du Rietz, dem man den Ball gegeben hat und der dann losmarschiert ist und ein Tor erzielt hat. Solch einen Spieler haben die Löwen gerade nicht. Man macht es sich also zu leicht, wenn man sagt: Wir holen den Pekeler zurück und alles wird so wie vor drei, vier Jahren.

Ihr ehemaliger Kieler Coach Alfred Gislason wird neuer Bundestrainer. Was zeichnet ihn aus?

Pekeler: Er bringt eine große Erfahrung mit und ist ein sehr kommunikativer Trainer, der den Austausch sucht und nicht nur seine Lösungen akzeptiert, sondern auch die Meinungen der Spieler. Er war so lange in Kiel, da kann ich ihn mir immer noch nicht als Bundestrainer vorstellen. Alfred im Polo-Shirt mit dem Logo des Deutschen Handballbundes zu sehen, ist für mich immer noch ein merkwürdiger Anblick (lacht). Aber ich freue mich auf ihn.

Warum wird sich Deutschland für Olympia qualifizieren?

Pekeler: Wir haben mit Schweden, Slowenien und Algerien eine schwere Gruppe erwischt. Aber wir spielen zuhause. Mit den Fans im Rücken müssen wir dieses Turnier gewinnen. Es kann kein anderes Ziel als die Qualifikation für die Olympischen Spiele geben.

Gislason ist da, Christian Prokop wurde entlassen. Wie haben Sie das erlebt?

Pekeler: Erst einmal habe ich mit Christian mitgefühlt. Er hat während der EM eine Jobgarantie bekommen und wird zehn Tage später entlassen. Es gibt kaum eine brutalere Erfahrung. Und ganz unabhängig von der Personalie Gislason: Meiner Meinung nach war ein Trainerwechsel nicht notwendig. Und ich glaube, dass das auch ein Großteil der Mannschaft so sieht, weil die Harmonie mit Christian stimmte, der Austausch funktionierte und wir gut eingespielt waren. Nach der starken WM 2019 haben wir eine EM mit vielen guten Spielen gezeigt. Aber das DHB-Präsidium glaubt eben, dass die Wahrscheinlichkeit auf eine Medaille mit Alfred größer ist.

