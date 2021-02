In der Anlaufphase für den Ernstfall

Schaffhausen.Andy Schmid versuchte alles. Und zwar nicht nur während der beiden Spiele der Rhein-Neckar Löwen bei den Kadetten Schaffhausen, sondern auch schon davor. Irgendwie wollte der Schweizer in seiner Heimat seine Mutter und seine Schwester in die Halle schleusen, doch selbst für ihn, den besten eidgenössischen Handballer aller Zeiten und neuen Nationalhelden seit der starken WM in Ägypten, gibt es

