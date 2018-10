Interesse an Richardson

Mannheim.Dieser Mann ist eine Handball-Legende – und zwar nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Handball-Welt. Jackson Richardson verzückte einst die Massen – für ein paar Wochen sogar in der Mannheimer SAP Arena. Im Frühjahr 2009 half der geniale Spielmacher bei den Rhein-Neckar Löwen aus, obwohl er im Sommer 2008 seine Karriere eigentlich beendet hatte. Möglicherweise kommt der mittlerweile 49-Jährige in naher Zukunft wieder häufiger in Mannheim vorbei – und zwar, um seinen Sohn Melvyn im Trikot des badischen Pokalsiegers zu sehen. Der Halbrechte ist zwar noch vertraglich bis 2021 an Champions-League-Sieger Montpellier gebunden, doch laut französischen Quellen beschäftigen sich die Löwen schon jetzt mit einer Verpflichtung des Linkshänders. Das Vorgehen würde zu den Transferaktivitäten des zweifachen deutschen Meisters passen, denn in den vergangenen Jahren plante der Club seinen Kader immer weit im Voraus. Managerin Jennifer Kettemann betont, dass sie stets die nächsten drei Jahre im Blick hat – und somit auch Richardson junior? „Wenn man weiß, dass ich den Namen schon mal gehört habe“, sagte die Geschäftsführerin mit einem verräterischen Lächeln und räumte damit indirekt das Interesse ihres Clubs am 21-jährigen französsichen Nationalspieler ein. Denn in erster Linie beschäftigt sich Kettemann vor allem mit den Finanzen der Löwen.

Paris sucht Gensheimer-Ersatz

Klar ist, dass die Badener bald eine große Lösung im rechten Rückraum benötigen. Denn Alexander Petersson ist bereits 38 Jahre alt. Mit ihm würde der Pokalsieger gerne bis 2020 den Kontrakt verlängern.

Sehr gut sieht es indes mit einer Rückkehr von Uwe Gensheimer aus. Die Löwen und der Ex-Kapitän haben längst miteinander gesprochen, laut französischen Quellen hat der Mannheimer seit Monaten ein Angebot seines aktuellen Clubs Paris Saint-Germain zur Vertragsverlängerung vorliegen, es aber bislang nicht unterschrieben. PSG sei bereits auf der Suche nach einem neuen Linksaußen, heißt es in Paris.

