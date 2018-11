Jacobsens Spaß-Befehl

Mannheim.Im französischen Schnellzug TGV sollen es sich die Rhein-Neckar Löwen heute gemütlich machen. So lautet zumindest der Plan von Trainer Nikolaj Jacobsen, wenn sich seine Mannschaft am Mittag von Straßburg aus auf den Weg zum Champions-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr) bei Montpellier HB macht. „Die Jungs sollen ein bisschen Spaß haben und Karten spielen“, sagt Jacobsen mit Blick auf den Sechs-Stunden-Trip, der nach Möglichkeit mit einem weiteren Sieg in der Königsklasse enden soll.

Sigurdsson warnt

Am vergangenen Wochenende hat sich die Ausgangsposition für den deutschen Pokalsieger im Kampf um eine Spitzenplatzierung noch einmal verbessert. Telekom Veszprém verlor überraschend beim bisherigen Schlusslicht IFK Kristianstad, neuer Letzter ist fast schon sensationell Montpellier.

Die Franzosen verloren vor einer Woche das Hinspiel in Mannheim mit 27:37. Doch die Löwen sind sich einig, dass dieses Resultat keine Aussagekraft für das morgige Duell hat. „Montpellier ist der Titelverteidiger. Das sagt doch alles“, warnt Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson. Ähnlich sieht es Kapitän Andy Schmid: „In der Champions League sind Heim- und Auswärtspartien nicht zu vergleichen, da spielt man quasi gegen zwei komplett verschiedene Mannschaften. Montpellier wird zuhause viel mehr Aggressivität an den Tag legen. Die werden sich Gedanken machen, wie sie es besser machen können als im Hinspiel.“ mast

