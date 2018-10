„Jeder weiß, dass ich keinen Unsinn erzählt habe“

Mannheim.Dieser Streit kommt zur Unzeit. Weniger als 100 Tage vor der Heim-WM ist im Deutschen Handball-Bund (DHB) eine Debatte über die hohe Belastung der Spieler in Deutschland entbrannt. Am Samstagabend verschärfte sich der Ton zwischen Nationalspieler Hendrik Pekeler und Verbandschef Andreas Michelmann dramatisch. „Jeder normale Mensch mit ein bisschen Handball-Sachverstand weiß, dass ich da keinen Unsinn erzählt habe“, konterte Pekeler nach dem 27:24-Sieg mit dem THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen trocken die heftige Attacke des DHB-Bosses. Michelmann hatte zuvor die Kritik des Nationalspielers an der zu hohen Belastung als „Unsinn“ bezeichnet und ihn dafür gemaßregelt.

In der „Sport Bild“ hatte Pekeler die immensen Strapazen der Bundesligaprofis thematisiert und meinte mit Blick auf die wenigen Verschnaufpausen: „Hier wird schon lange nicht mehr im Interesse der Sportler, sondern nur der Funktionäre entschieden.“ Gegenüber dieser Zeitung erneuerte und präzisierte der 27-Jährige danach seine Kritik, die von vielen seiner Kollegen als realistische Bestandsaufnahme der aktuellen Situation eingeschätzt wird. „Im März, April, Mai, wenn es in der Champions League in die K.o.-Runde und um den Titel geht, laufen die deutschen Teams schon auf dem Zahnfleisch. Denn sie haben dann eine große Anzahl an schweren Bundesligaspielen in den Knochen. Dieser Kraftverlust ist auf europäischer Ebene ein Wettbewerbsnachteil, der nur schwer zu kompensieren ist“, sagte Pekeler, der vor allem die zu kurze Sommerpause beklagte: „Ich sehe vor allem die Länderspiele nach der Saison kritisch. Da verlieren wir sieben bis zehn Tage Urlaub.“

Gestern Morgen relativierte Michelmann seine Rüge für den Kreisläufer und ruderte zurück. „Es gibt hier keinen Krieg zwischen Hendrik Pekeler und mir. In der Sache liegen wir sogar sehr eng beieinander“, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Kritik richtete sich nicht gegen das Thema Belastung, sondern dass er allein die Funktionäre dafür verantwortlich macht.“ Michelmann verwies unter anderem darauf, dass sich die Top-Funktionäre der Bundesliga zuletzt massiv gegen eine Reform der Champions League und eine damit verbundene weitere Aufblähung des Spielplans gewehrt hatten.

Schmid mahnt, Gensheimer warnt

Sanktionen durch den DHB muss Pekeler nach seinen Interviews nicht befürchten. „Wir wollen doch mündige Spieler mit Ecken und Kanten. Da dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn die mal etwas sagen“, meinte Michelmann, der sich ein schnelles Ende der Debatte erhofft. Genau aus diesem Grund wollte sich auf Anfrage dieser Zeitung auch Bob Hanning, DHB-Vizepräsident und ansonsten das Sprachrohr des deutschen Handballs, nicht zu dem Thema äußern.

Pekelers Kritik an den Bundesliga-Strapazen und der fehlenden Zeit für die Regeneration ist indes nicht neu. Auch Löwen-Kapitän Andy Schmid hatte das Thema vor einigen Wochen im Interview mit dieser Zeitung aufgegriffen: „Die Sommerpause ist zu kurz, das ist eine Katastrophe. Keine Liga fängt so früh an wie die Bundesliga, keine Liga hört so spät auf. Von Jahr zu Jahr wird die Saison länger, das ist extrem.“

Ähnlich äußerte sich DHB-Kapitän Uwe Gensheimer. Der waschechte Mannheimer in Diensten von Paris Saint-Germain sieht die Bundesliga gegenüber der europäischen Konkurrenz ebenfalls im Nachteil. „Der entscheidende Vorteil in Frankreich ist die Terminierung der Spiele. Wir haben im Sommer bis zu vier Wochen mehr Pause, spielen nicht mehr nach Weihnachten und haben dadurch mehr Möglichkeiten zu regenerieren. Das Ganze bei gleichem oder teilweise sogar höherem Gehalt“, sagte der Ex-Löwe der „Handballwoche“. Er befürchtet einen Qualitäts- und Attraktivitätsverlust der Bundesliga: „Immer mehr Stars in Europa entscheiden sich dagegen, in Deutschland zu spielen. Die Bundesliga muss sich deshalb sehr genau hinterfragen, warum sich die Spieler so entscheiden.“

