Anzeige

Mannheim.Die Fans der Rhein-Neckar Löwen waren am Pfingstsonntag mit einem Bus mehr als üblich zur Nürnberger Arena gereist. Lange im Vorfeld der Partie hatte ein schlauer Kopf ausgerechnet, dass die Badener bei entsprechenden Vorbedingungen dort schon faktisch die Titelverteidigung hätten eintüten können. Doch bereits nach dem Sieg von Verfolger Flensburg in Kiel und der jüngsten Niederlage des Meisters in Berlin war dieses Szenario hinfällig und mit dem enttäuschenden 25:25 der Gelbhemden beim HC Erlangen spitzt sich das Titelrennen nun tatsächlich noch einmal unerwartet zu. Angesichts des Restprogramms der Flensburger, die einen Minuspunkt mehr auf dem Konto haben, heißt es für die Löwen in den drei Heimspielen gegen Melsungen (Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr), Ludwigshafen (27. Mai) und Leipzig (3. Juni): Verlieren verboten!

HC Erlangen: Katsigiannis, Skof (n.e.) – Bissel (1), Schäffer ... HC Erlangen: Katsigiannis, Skof (n.e.) – Bissel (1), Schäffer (4), Lux (3) – N. Link (4), Haaß (1), Steinert (5/1) – Büdel (5/1), J. Link (2), Gorpishin, Theilinger. Rhein-Neckar Löwen: Palicka, Appelgren (ab 36.) – Sigurdsson (7/3), Pekeler (2), Groetzki – Mensah Larsen (2), Schmid (5), Petersson (3) – Ekdahl du Rietz (5), Baena, Taleski (1), Reinkind, Radivojevic, Tollbring (n.e.), Bliznac (n.e.) Strafminuten: N. Link (2), Haaß (2) – Schmid (2), Ekdahl du Rietz (2). – Beste Spieler: Büdel, Steinert, Schäffer – Appelgren, Schmid. – Schiedsrichter: Behrens/Fasthoff (Wuppertal/Neuss). – Zuschauer: 7189. Restprogramm: Rhein-Neckar Löwen (51:11 Punkte, Tordifferenz: +195): Melsungen (H), Eulen Ludwigshafen (H), SC SHfK Leipzig (H). SG Flensburg-Handewitt: (52:12, +138): TuS N-Lübbecke (A), FrischAuf Göppingen (H).

„Das Polster ist aufgebraucht. Jetzt haben wir das Messer am Hals“, brachte es Kapitän Andy Schmid nach der Partie in der Nürnberger Arena mit kernigen Worten auf den Punkt. Dabei sahen die Badener beim 22:19 (52.) und 24:22 (55.) des HC Erlangen sogar schon wie der Verlierer aus. Nur Keeper Mikael Appelgren mit einigen Weltklasse-Paraden und eine Dreier-Serie, die Spielmacher Schmid 35 Sekunden vor Abpfiff zum 25:24 aus Löwen-Sicht krönte, brachte den Meister zurück in die Wertung, bevor Erlangen in Überzahl zwei Sekunden vor Ende nochmals verdient ausglich.

„Wir hätten hier auch verlieren können, Erlangen war in der zweiten Hälfte lange die bessere Mannschaft“, wollte Trainer Nikolaj Jacobsen nichts beschönigen, der vor allem mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein konnte. So rutschte die Wurfquote (53,2 Prozent) bedenklich unter den bisherigen Saisonwert (64 Prozent), auch die Anzahl der erfolgreichen Angriffe war unterdurchschnittlich.