Junglöwen holen Silber

Skopje.Der krönende Abschluss blieb aus: Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat bei der Handball-Weltmeisterschaft im nordmazedonischen Skopje das Finale verloren. Gegen Ägypten unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Erik Wudtke mit 28:32 (13:19). Ihren Anteil am Gewinn der Silbermedaille hatten mit Nils Röller (Eulen Ludwigshafen), Benedikt Damm, Yassine Meddeb und Phillip Ahouansou (alle Rhein-Neckar Löwen) auch vier Spieler aus der Rhein-Neckar-Region. Meddeb war mit sieben Toren bester Torschütze der Deutschen im Finale.

Der 18-jährige Ahouansou gilt als eines der größten Talente im deutschen Handball, weshalb ihn die Löwen schon zur neuen Saison in ihren Bundesliga-Kader aufnehmen und ihn mit einem Fünfjahresvertrag bis 2024 ausgestattet haben. Der Rückraumspieler soll zwar vorerst hauptsächlich in der Drittliga-Mannschaft eingesetzt werden, mittelfristig aber auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen. „Wir trauen Philipp zu, in den kommenden Jahren den Sprung in den Bundesligakader zu schaffen. Zunächst sollte sein Fokus aber auf seinem Fachabitur und auf unserer zweiten Mannschaft liegen“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Und Sportchef Oliver Roggisch betont: „Der Weg in den Bundesligakader einer Spitzenmannschaft ist hart. Aber Philipp bringt alle Voraussetzungen mit, die es braucht. Wir wollen ihn über die regelmäßige Trainingsteilnahme mit unserem Profikader langsam an die Bundesliga heranführen und geben ihm alle Zeit, die er als junger Spieler braucht.“

Für die Drittliga-Mannschaft erzielte Ahouansou in der abgelaufenen Saison 136 Tore und war damit bester Werfer der Mannschaft von Trainer Michel Abt, obwohl er noch in der A-Jugend hätte spielen können. mast

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019