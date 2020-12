Kaltstart mit Klasse

Mannheim.Es war ja längst keine Frage mehr, ob Andreas Palicka für die Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt im Tor steht. Es ging vielmehr um ein doppeltes Wie. Und zwar: Wie lange? Und wie gut? Beim 31:31 (19:13) im Topspiel der Handball-Bundesliga stand der schwedische Torwart gleich 60 Minuten auf der Platte, was nach siebenwöchiger Verletzungspause durchaus ein wenig überraschte. Vor allem aber zeigte der 34-Jährige eine starke Leistung, was angesichts der fehlenden Spielpraxis dann noch deutlich mehr verwunderte. „Er hat uns total geholfen und überragend gehalten“, lobte Trainer Martin Schwalb, der mit den Löwen bereits am Dienstag (20.15 Uhr) wieder bei der TSV Hannover-Burgdorf im Einsatz ist. Und zwar mit Palicka, weil der zweifache deutsche Meister ihn braucht. Schließlich kann ein überragender Torwart ein Spiel nicht nur entscheidend verändern, sondern es sogar alleine gewinnen.

Vom Ehrgeiz getrieben

„Ich freue mich riesig, dass ich zurück bin“, sagte der Schwede, der sich Ende Oktober am Knie verletzte. Verbissen arbeitete er seitdem an seinem Comeback und hatte stets das Topspiel gegen Flensburg vor Augen. Auf seinem bergigen Weg hinauf Richtung Genesung war diese Begegnung also so etwas wie sein ganz persönliches Gipfelkreuz, das er unbedingt erreichen wollte – und an dem er dann auch pünktlich ankam. Erwartbar war das schon irgendwie, weil Palicka ganz einfach ein vom Ehrgeiz Getriebener ist, der auf dem Feld stehen, den Kollegen helfen, seinen Beitrag leisten will. Insofern dürfte ihm die Zuschauerrolle zuvor in etwa so viel Spaß gemacht haben wie einem Schüler das Lernen von Lateinvokabeln.

Mittlerweile fühle sich sein Knie „gut“ an, sagte der Keeper, auf dem nach der Schulterverletzung seines Kollegen Mikael Appelgren eine Menge Verantwortung liegt. Die vergangenen Wochen bestritten die Löwen sehr erfolgreich mit dem nachverpflichteten Nikolas Katsigiannis und dem Nachwuchsmann David Späth zwischen den Pfosten. Beide machten ihre Sache gut. Aber keiner aus diesem Duo ist eben so wertvoll wie ein Palicka in optimaler Verfassung, auch wenn der Schwede von dieser noch ein bisschen weg ist, wie er selbst meint: „Ein paar technische Dinge sitzen noch nicht, das habe ich gemerkt. Aber ich bin auch erst seit einer halben Woche im Training.“ Kurzum: Es sollte von nun an immer ein bisschen besser werden.

Ansprechend war ja zweifelsohne schon seine Leistung gegen Flensburg, gar begeisternd der Auftritt der ganzen Mannschaft in der ersten Halbzeit. „Das war brutal gut, wir haben den Gegner kontrolliert und 19 Buden gemacht. Das war überragend“, lobte Palicka und sprach mit Blick auf das eindeutige Geschehen vor dem Seitenwechsel von der „besten Saisonleistung“.

In der Tat war das, was die Löwen in dieser Phase zeigten, von chirurgischer Präzision und beeindruckender Perfektion geprägt, als seien sie von einem Computer gesteuert. Dann aber passierte das, was man eigentlich nur vom Bungeespringen kennt. Die Flensburger stürzten zunächst ungebremst in die Tiefe Richtung Abgrund, ehe sie von einer Art Gummiseil zurück in die Partie geholt wurden. Und dieses Seil waren die Löwen selbst, weil sie plötzlich „Stand-Handball“ im Angriff spielten, wie Palicka monierte: „Das Unentschieden fühlt sich deswegen ein bisschen bitter an.“ Dennoch sei es seiner Meinung nach „stark“ gewesen, das eigene Selbstvertrauen nach dem schnellen Flensburger Ausgleich (20:20/39.) und einem 0:7-Lauf wiedergefunden zu haben.

In der Tat läuft es bei solch einem Spiel ja meistens so, dass die zuvor lange Zeit komfortabel führende und plötzlich wieder unter Druck stehende Mannschaft sogar noch verliert. Doch die Badener wurden zu keinem Kapitel in einem Lehrbuch für Angstforscher, sondern blieben psychisch stabil, weshalb die Begegnung bis zum Schlusspfiff so etwas wie Popcorn fürs Handball-Volk war. Große Dramatik, gigantische Spannung, geniale Tore, grandiose Paraden.

Popcorn fürs Volk

Doch was fangen die Badener mit diesem Spiel an? Wenn ein Team richtig gut war und trotzdem nicht gewinnt, hat es normalerweise seine Grenzen erreicht. Doch in diesen Löwen steckt noch so viel mehr, wie Trainer Schwalb glaubt: „Man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir noch Zeit brauchen, um so etwas wie in der ersten Halbzeit ein bisschen länger zu machen.“ Das Resultat sei bei aller Enttäuschung über den verspielten Vorsprung und den Flensburger Ausgleich in letzter Sekunde auch „kein Nackenschlag. Wir haben ein Riesenspiel gemacht.“

Und manchmal kann sogar das Gefühl genauso wichtig sein wie das Ergebnis. „Es ist doch schön, wenn man sich über ein Punktverlust gegen Flensburg ärgern kann“, sagte Spielmacher Andy Schmid. Soll heißen: Die Löwen haben gesehen, dass sie einem in den vergangenen zwei Jahren recht weit enteilten Rivalen nun wieder sehr nahe gekommen sind. Das ist bei aller Enttäuschung gewiss keine allzu schlechte Nachricht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020