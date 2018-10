Kraftakt vor der Löwen-Brust

Mannheim.Die zwei Punkte bei der HSG Wetzlar in letzter Sekunde mitgenommen und nach der Magdeburger Niederlage in Berlin nach Minuspunkten nun erster Verfolger von Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt – die Stimmung in der bisherigen Trainingswoche der Rhein-Neckar Löwen war entsprechend gelöst. „Der Sieg in Wetzlar war immens wichtig für den Kopf. Wenn die Stimmung gut ist, trainierst du auch gut“,

...