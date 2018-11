Krake in Lauerstellung

Mannheim.Handball ist bisweilen ein recht komplexes Spiel. Da werden Angriffe einstudiert und taktische Finessen vorbereitet, um den Gegner mit einer variablen Offensive vor Probleme zu stellen. Manchmal kann es aber auch ganz einfach sein, ein Tor zu erzielen. Dann muss allerdings – so paradox das klingen mag – die eigene Abwehr funktionieren. Oder anders ausgedrückt: Sie muss all die Pläne des Rivalen durchkreuzen, mit hellseherischen Fähigkeiten die Kombinationen der Kontrahenten erahnen und den Ball gewinnen, um blitzschnell umzuschalten.

Wenn all das gelingt, wird der Aufwand für ein eigenes Tor ziemlich gering. Denn dann muss man selbst nur rasch nach vorne rennen, um die unsortierte Defensive des Gegners zu überrumpeln. Im besten Fall muss sogar nur ein einziger Spieler Richtung Tor stürmen und den Konter verwandeln. Keine Frage: Diese Gegenstoßtreffer nimmt jede Mannschaft gerne mit. Sie sparen Kraft – und je mehr man Tore auf diese Art und Weise erzielt, desto höher ist die Siegchance.

Die Spieler der Rhein-Neckar Löwen sprinteten am Mittwochabend ziemlich häufig recht unbedrängt auf das Tor von Montpellier HB zu. Entsprechend hoch fiel der 37:27-Sieg in der Champions League gegen den französischen Titelverteidiger aus – und viel wurde danach über den elffachen Torschützen Gudjon Valur Sigurdsson gesprochen. Doch es gab da noch den Mann, der die Trefferjagd des Isländers erst ermöglichte. Es war Abwehrchef Gedéon Guardiola, der nach langer Verletzungspause noch nicht in die Saison gefunden hatte, seit der Länderspielpause aber wie verwandelt agiert.

Nicht zu ersetzen

„Ich war unzufrieden mit meinem Start in die Runde. Da bin ich nicht gut genug gewesen und habe gespürt, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Aber jetzt fühlt es sich ein wenig wie früher an“, sagte Guardiola und grinste. Schon bei den Auswärtssiegen zuvor über den Bergischen HC und Telekom Veszprém hatte der Spanier zu den Besten gehört und sich ganz anders als zuvor präsentiert. Und so soll es auch am Sonntag (16 Uhr/SAP Arena) sein, wenn der deutsche Vize-Meister in der Bundesliga auf den HC Erlangen trifft.

Fest steht: Die Löwen brauchen den 34-Jährigen in Bestform, ihn können sie nicht ersetzen, weshalb sein Ausfall die Badener in der vergangenen Saison hart traf. Viele glauben, dass der Pokalsieger mit einem gesunden Guardiola auch die dritte Meisterschaft in Folge gewonnen hätte. Sie könnten recht haben.

„Einige Leute vergessen, dass wir fast die gesamte Rückrunde ohne ihn auskommen mussten“, sagte Kapitän Andy Schmid, für den Guardiolas Schwierigkeiten zu Beginn der neuen Spielzeit nicht sonderlich überraschend kamen: „Er war ein halbes Jahr weg. Und als Gede zurückgekommen ist, haben Timing und Sicherheit gefehlt.“ Ein erwartbares Problem, das nun wohl der Vergangenheit angehört, wie Schmid meinte: „Was unsere Deckung in der ersten Halbzeit gespielt hat, erinnerte mich an die guten alten Zeiten.“

Hellseher mit langen Armen

Auch Trainer Nikolaj Jacobsen nahm den Leistungssprung seiner ganzen Mannschaft – und insbesondere von Guardiola – glücklich zur Kenntnis: „Wir haben uns in der Abwehr sehr gesteigert, machen endlich Tore über die erste und zweite Welle. Noch vor ein paar Wochen mussten wir jeden Angriff ohne Fehler spielen. Da haben wir uns selbst Druck auferlegt, dabei leben doch gerade wir von unserem schnellen Spiel.“

Trotz seiner 104 Kilo bewegte sich Guardiola gegen Montpellier im Deckungszentrum schnell und geschmeidig. Der Zwei-Meter-Hüne überwachte das Deckungszentrum wie ein Supervisor, gewann nicht nur Zweikämpfe, sondern ahnte praktisch jede Angriffsaktion der Franzosen voraus. Wo auch immer Montpellier hinspielte, Guardiola war mit seinen langen Armen schon da und angelte sich den Ball – nicht umsonst nennen ihn seine Kollegen den spanischen Oktopus. Es folgte ein Pass, vielleicht noch ein zweiter – schon war das Spielfeld überbrückt.

Keine Frage: Dieses berauschende Hochgeschwindigkeitsspiel hatte gar nichts mehr mit den zaudernden, lethargischen Auftritten in den vergangenen Wochen zu tun, sondern erinnerte stark an die Löwen, die für ihr schnelles Umschalten seit Jahren in Europa nicht nur bewundert, sondern sogar gefürchtet werden. Doch um solch ein Spiel aufzuziehen, braucht man eben nicht nur flinke Außen, sondern vor allem einen Mann wie Guardiola – und zwar in Topform.

