Lagarde schon im Anflug

Mannheim.„Bienvenue, Romain! – herzlich willkommen, Romain!“, betitelten die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagmittag die Bestätigung dessen, worüber diese Zeitung bereits in ihrer Montagausgabe exklusiv berichtet hatte: Der französische Nationalspieler Romain Lagarde wechselt wie erwartet schon in diesem Sommer in die Kurpfalz. Der frankophone Zungenschlag wird aber vorerst wohl die Ausnahme

...