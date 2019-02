Letzte Chance auf kleinen Sprung nach oben

Mannheim.Die Gruppenphase der Handball-Champions-League geht auf die Zielgerade, doch das eigentliche Ziel in der Königsklasse hat Nikolaj Jacobsen schon so gut wie abgehakt. „Platz zwei oder drei hätten wir schon gerne genommen“, sagt der Trainer der Rhein-Neckar Löwen mit Blick auf den eigenen Anspruch in Gruppe A. Schließlich wollte der dänische Weltmeister-Trainer in seinem letzten Jahr bei den

...