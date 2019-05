Lieber Nikolaj,...

"Wir sind unglaublich stolz auf Dich" schreiben Lenette sowie Sille, Freja und Linus. Für die Ehefrau und die Kinder des scheidenden Trainers der Rhein-Neckar Löwen, Nikolaj Jacobsen, geht es nach Jahren in Deutschland zurück nach Dänemark. Im "Mannheimer Morgen" überraschen sie am Mittwoch ihren Ehemann und Vater mit einem öffentlichen Brief, in dem sie an die schöne Zeit in der Rhein-Neckar-Region zurückdenken und sich nun auf ein entspannteres Leben in der dänischen Heimat freuen. Bei jedem Spiel der Löwen haben die vier mitgelitten, mitgefiebert und oftmals am Ende auch mitgefeiert. (tbö)

Den Brief der Familie an Nikolaj Jacobsen können Sie hier in größerer Auflösung als pdf-Datei herunterladen.