Löwe Schmid: "Ein kollektiver Burnout"

Mannheim. Andy Schmid ist nicht nur Handball-Profi bei den Rhein-Neckar Löwen und einer der besten Spieler der Welt, sondern auch dafür bekannt, dass er stets das große Ganze im Blick hat. Nach mehreren bestätigen Coronavirus-Infizierungen bei seinen Teamkollegen befindet sich der Schweizer gerade in Quarantäne. Im Interview spricht er über die Bedeutung der Pandemie für die Gesellschaft, die Auswirkungen auf den Sport und seinen Zeitvertreib in den eigenen vier Wänden.

Herr Schmid, Sie sind ein sehr ehrgeiziger Handballer, sagten aber auch schon häufiger: „Es gibt Wichtigeres als Sport.“ Gilt das gerade mehr denn je?

Andy Schmid: Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwo gelesen, dass die ganze jetzige Situation eine Art kollektiver Burnout sei. Das ist eine treffende Beschreibung. Höher, schneller, weiter - darum geht es ja längst nicht mehr nur im Sport, sondern in vielen Bereichen des Lebens. Ich kann aber nur über das Bundesliga-Hamsterrad sprechen.

Und wie ist dieses Hamsterrad?

Schmid: Es ist schön, dabei zu sein. Ich genieße das sogar, wir sind sehr privilegiert. Aber es ist auch teilweise extrem anstrengend. Man trainiert, trainiert, trainiert. Weil man muss gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und das Rad dreht sich und dreht sich und dreht sich. Es wird immer schneller. Und wenn du denkst, dass alles vorbei ist, dreht sich das Rad wieder von vorne und eine neue Saison beginnt. Doch jetzt steht dieses Rad plötzlich still. Nicht nur im Sport, sondern überall. Als wenn irgendeine höhere Macht eine Bremse reingehauen und gesagt hat: Halt! Stop!

Was kann jeder aus dieser Krise lernen?

Schmid: Ich mag das Wort Demut, obwohl es in fast jedem Zusammenhang ins Spiel kommt. Es passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber dann reden wir über Bewusstsein. In diesem Land ist die medizinische Versorgung gut, es gibt ausreichend Lebensmittel. Das nehmen wir alles als Selbstverständlichkeiten hin. Wir sollten unser Leben in guten Zeiten häufiger zu schätzen wissen.

Ihre Frau ist Norwegerin, Sie sind Schweizer. Es war zuletzt immer einfach, die Familien zu besuchen. Jetzt nicht mehr.

Schmid: In die Schweiz dürfte ich meines Wissens noch einreisen, wahrscheinlich würde man mich jedoch nicht mehr so einfach zurück nach Deutschland lassen. Aber - und das gilt ja nicht nur für mich: Zuvor haben wir alle von dieser Reisefreiheit profitiert, uns daran gewöhnt. Wenn wir unsere Familien besuchen wollten, wenn wir mit den Löwen zu den Europapokalspielen reisten, ging das alles reibungs- und problemlos. Auch hier gilt: Was jetzt gerade passiert, dass wir alle nicht einfach mehr so reisen können wie wir wollen, sollte uns die Augen öffnen, wie gut wir es doch sonst haben.

Wird sich nach der Krise dieses Bewusstsein bei jedem verfestigen?

Schmid: Diese Krise wird zumindest nachhallen, dafür ist sie zu bedeutend, zu einschneidend für die Menschheit. Aber: Die Erde wird sich weiterdrehen, das Leben wird sich irgendwann normalisieren und jeder wird auch wieder seinen Alltag finden. Aber ich glaube, dass dann ein paar Leute mehr nach links und rechts schauen und sich vergegenwärtigen, dass nicht alles selbstverständlich ist.

Sie stehen gerade unter Quarantäne. Wie verbringen Sie den Tag?

Schmid: Am Vormittag versuche ich mich als Lehrer bei meinem Sohn Lio. Danach trainiere ich im Garten - soweit das eben möglich ist unter den gegebenen Umständen. Ich würde gerne mal einkaufen oder in den Wald gehen, aber fühle mich auch nicht wie im Gefängnis. Und Langeweile hat man als Vater von zwei Kindern sowieso nicht. Niemand muss sich sorgen: Ich kann mit meiner Zeit etwas anfangen.

Schreiben Sie nach der Erstauflage ein neues Kinderbuch?

Schmid (lacht): Nein, ich beschäftige mich mit der Zeit nach der aktiven Laufbahn, das geht in Richtung Trainerkarriere. Ich schreibe mir verschiedene Dinge auf, wie ich spielen lassen würde, wie meine Mannschaft gegen verschiedene Abwehrformationen angreifen oder wie sie in bestimmten Situationen verteidigen soll. Was die Deckung angeht, habe ich vielleicht ein bisschen Nachholbedarf (lacht).

Sie wollen also wirklich Trainer werden?

Schmid: Wenn ich meine Karriere beende (voraussichtlich 2022, Anmerkung der Redaktion), habe ich etwa 20 Jahre lang täglich in der Halle gestanden. Da ist es für mich schwer vorstellbar, plötzlich mit Anzug und Krawatte nur noch ein einziges Spiel in der Woche als Funktionär zu verfolgen. Es gibt Leute, die von 100 auf 0 fahren können. Aber ich glaube, dass ich das nicht kann.

Sie sagten zuletzt, dass Sie mit einem Saison-Abbruch rechnen. Wie soll man diese Runde werten?

Schmid: Als unmittelbar Betroffener ist meine Meinung subjektiv: Ich bin dafür, dass diese Saison nicht gewertet wird. Sie sollte in den Geschichtsbüchern die Saison sein, die nie gespielt wurde. Es wäre die einzig nachvollziehbare Entscheidung. Natürlich: Wenn ich Spieler des THW Kiel wäre, würde ich anders denken. Die Kieler sind Erster, für sie wäre ein Abbruch ohne Titelvergabe extrem bitter. Aber es wäre grenzwertig, diese Saison irgendwie zu werten: Es gibt Mannschaften mit 26 Spielen, andere haben 27. Und wenn wir ehrlich sind: Nach 26 Spielen kann man keinen Meister küren und keinen Club zum Absteiger erklären - auch wenn Nordhorn weit abgeschlagen Letzter ist.

Würden sie dennoch Mitleid empfinden? Zum Beispiel mit ihrem Ex-Kollegen Niklas Landin, der 2015 von den Löwen nach Kiel wechselte, um Meister zu werden - und es bislang nicht wurde.

Schmid: Klar wäre dies extrem bitter, auch für den ganzen Verein, der die letzten vier Jahre den Titel nicht gewinnen konnte. Aber ich denke, dass alle genau einschätzen können, was momentan wichtiger ist.

Und was denken Sie bei einem Abbruch-Szenario beim Thema Jürgen Klopp und FC Liverpool?

Schmid: Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Mein Gott, was wäre das bitter, nein brutal. Klar, Sport ist nur eine Nebensache. Die Gesundheit steht an erster Stelle. Aber: Liverpool fehlen zwei Siege zur englischen Fußball-Meisterschaft. Jedem Sportfan würde es das Herz zerreißen, wenn Klopp und Liverpool auf solch eine tragische Art und Weise dieser Titel genommen werden würde. Seit 30 Jahren sehnt sich diese Stadt nach dieser Meisterschaft. Wir reden da vielleicht sogar von einer historischen Chance. Da stehen Sportler vor der Unsterblichkeit.

Ob jemand Meister oder nicht wird, hängt auch davon ab, bis wann gespielt wird. Einige Spielerverträge enden am 30. Juni. Muss dann alles vorbei sein?

Schmid: Ja, irgendwann muss man einen Schnitt machen. Und wenn ich mir so ansehe, wie die Situation gerade aussieht, dann sage ich: Bevor wir um jeden Preis versuchen, diese Handball-Saison zu retten, um dann die nächste in Gefahr zu bringen, dann lasst uns lieber einen Schlussstrich ziehen. Es kann ja auch nicht im Sinne des Handballs sein, dass die eine Saison gerade zu Ende gegangen ist und die neue sich direkt anschließt. Entweder hat man bis zum 30. Juni alle Entscheidungen - oder eben nicht.

Der Europäische Verband (EHF) hat für den Notfall die Europapokal-Finalturniere im August angesetzt. Mutmaßlich treten die Mannschaften dann mit ihren neuen Kadern in einem Wettbewerb der alten Saison an.

Schmid: Das kann es ja nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im August ein Final Four der Champions League gespielt wird, um dann den Sieger der Saison 2019/20 zu ermitteln. Tritt dann Sander Sagosen (Superstar von Paris, der im Sommer nach Kiel wechselt: Anmerkung der Redaktion) mit Kiel gegen Paris an anstatt mit Paris gegen Kiel? Da reden wir ja noch nicht einmal mehr von einer Wettbewerbsverzerrung. Ich verstehe, dass die EHF dieses Turnier unbedingt durchführen möchte, da geht es um viel Geld. Aber es sollte schon noch so sein, dass alles im Sinne des Handballsports gespielt wird. Entweder ist man mit allen Wettbewerben bis zum 30. Juni fertig oder man lässt es.

Zumal wir bei all den Terminproblematiken noch nicht von Olympia gesprochen haben.

Schmid: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Olympische Spiele geben wird. Wir haben gerade von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Nehmen wir Olympische Spiele: Es gibt Athleten, die sitzen jetzt in Quarantäne, andere Athleten trainieren. Unter diesen Voraussetzungen ist ein fairer Wettbewerb schon nicht mehr möglich - und deswegen darf es keine Olympischen Spiele geben, wenn es dort eine Chancengleichheit für alle Starter geben soll.

