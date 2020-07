Löwe Schwalb: „Man muss über die WM diskutieren“

Mannheim. Erst hatte er keine Wohnung, dann kam die Corona-Krise und die Möbelgeschäfte schlossen. So langsam richtet sich Handball-Trainer Martin Schwalb aber in seinen eigenen vier Wänden in Kronau ein. Mit den Rhein-Neckar Löwen startet er am Montag in die Saisonvorbereitung.

Herr Schwalb, wie sehr sehnen Sie nach viermonatiger Zwangspause den ersten Trainingstag

...