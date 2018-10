Löwen bestätigen: Tollbring bleibt

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Jerry Tollbring erwartungsgemäß vorzeitig bis Juni 2023 verlängert. Darüber hatte der „Mannheimer Morgen“ bereits Anfang des Monats berichtet. Der Linksaußen wäre ohnehin noch bis zum Sommer 2020 an den Handball-Bundesligisten gebunden gewesen.

„Ich bin sehr glücklich, auch die nächsten Jahre das Trikot der Rhein-Neckar Löwen tragen zu dürfen. Ich fühle mich in der Region unheimlich wohl und bin dankbar, dass mir die Löwen die Möglichkeit und das Vertrauen gegeben haben, mich in der stärksten Liga der Welt zu beweisen“, sagte Tollbring und ergänzte: „Mit Kristjan Andresson bekommen wir in der kommenden Saison einen Trainer, den ich bereits aus der Nationalmannschaft kenne und auch schätze. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft in allen Wettbewerben eine gute Rolle spielen und ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiter erfolgreich sind.“

Löwen-Managerin Jennifer Kettemann betonte, dass der Club mit dieser Personalie auf Kontinuität setze und unterstrich das Potenzial des 23-jährigen Schweden. „Jerry gehört schon jetzt zu den besten Spielern auf seiner Position und ich bin sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden“, sagte Kettemann.

Noch unklar ist, mit wem Tollbring in der nächsten Saison das Gespann auf Linksaußen bilden wird. Die Löwen arbeiten bereits - wie berichtet - an einer Rückkehr von Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain). Der waschechte Mannheimer sagte zuletzt exklusiv dieser Zeitung, dass er sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen werde: „Wünschenswert wäre es, dass eine Entscheidung vor der WM fällt. Aber ob das so kommen wird, kann ich nicht versprechen.“