Löwen erreichen Viertelfinale gegen Göppingen

Mannheim.Das war ein wahnsinniger Handball-Thriller: Die Rhein-Neckar Löwen haben mit einem 36:34 (29:29, 14:16)-Sieg nach Verlängerung über Fisch Auf Göppingen den Einzug in das DHB-Pokal-Viertelfinale geschafft. „Wir hatten hinten raus vielleicht mehr Sprit, so ein Spiel gewinnt man nur als Team“, zeigte sich Löwen-Teamchef Oliver Roggisch nach dem knappen Erfolg vor 3753 Zuschauern in der SAP Arena

