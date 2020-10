Löwen feiern schmutzigen Sieg über Erlangen

Nürnberg.Ein Wort fiel immer wieder. Erst vor - und dann auch ganz oft nach der Partie. Die Rhein-Neckar Löwen wussten ja, was sie da beim HC Erlangen in der Handball- Bundesliga erwartet. Ein „Kampfspiel“. Doch im Gegensatz zu vielen erfolglosen Versuchen in der Vergangenheit gewannen die Badener diesmal das Duell bei den Franken. Dank starker Defensivleistung gelang ein 26:20

...