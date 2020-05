Löwen freuen sich über ein bisschen Handball

Mannheim.Eigentlich käme sie jetzt, die heiße Saisonphase in der Handball-Bundesliga und im EHF-Pokal, in der es für die Rhein-Neckar Löwen noch um etwas gegangen wäre. Wahrscheinlich sogar um ziemlich viel. In der Liga hätte der zweifache deutsche Meister um die Qualifikation für die neu geschaffene European Handball League gekämpft, im EHF-Cup um den Titel. Doch seit Beginn der Corona-Krise ist

...