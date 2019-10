Löwen gewaltig unter Druck

Mannheim. Von einem richtungsweisenden Duell zu sprechen, liegt Andy Schmid traditionell fern. Der Regisseur der Rhein-Neckar Löwen wiederholt seit Jahren, dass in der Handball-Bundesliga jedes Spiel richtungsweisend ist - womit der Schweizer auch recht hat. Denn wer Meister werden will, darf sich nicht viele Minuspunkte und vor allem keine Ausrutscher gegen die vermeintlich kleinen Gegner erlauben. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und doch kommen die Badener nicht umhin, die nächste Begegnung als richtungsweisend zu empfinden. Für sie steht schon ein Titel-Endspiel im Herbst an - obwohl die Trophäe natürlich erst im Mai vergeben wird.

„Wir stehen extrem unter Druck“, sagt Schmid vor dem Spitzenspiel am Donnerstag (19 Uhr) bei Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf. Auch er weiß: In der niedersächsischen Landeshauptstadt geht es für sein Team nicht nur um die zwei Zähler oder den Anschluss an den ersten Platz, sondern auch schon um den Ausgang der bislang durchschnittlich verlaufenen Saison. Kiel und Hannover haben sich bislang nur zwei Minuspunkte eingehandelt, fünf stehen bei den Löwen, wenngleich die Niederlagen bei den Topteams Flensburg und Melsungen noch zu ertragen waren.

Das enttäuschende Remis zuletzt in Erlangen fiel indes in die Kategorie unnötig und schmerzhaft - weil dieser Ausrutscher Langzeitfolgen haben und in der Endabrechnung fatal sein kann. „Dieses Unentschieden nervt. Wir müssen uns aber nicht nur deshalb Gedanken machen. Auch unsere Siege waren nicht überzeugend“, sagt Schmid und hat im Team eine gewisse Unsicherheit ausgemacht. Mit Kristján Andrésson gibt es einen neuen Trainer, auf den Halbpositionen wurde mit Romain Lagarde und Niclas Kirkeløkke ein Umbruch vollzogen. „Wir befinden uns im Findungsprozess und vielleicht ist es normal, dass das länger dauert, als wir uns das vorgestellt haben“, meint Schmid: „Auf diesem Niveau geht’s um Kleinigkeiten.“

Für einen Gegner der Marke Erlangen müsste es angesichts des formidabel besetzten Kaders aber eigentlich trotzdem reichen. Schmid: „Es ist schön, dass wir diese Qualität auf dem Papier haben. Aber dann müssen wir sie auch zeigen.“ Gegen die Franken verspielten die Löwen in den letzten drei Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung. „Am Ende kam wirklich alles zusammen. Es gibt solche Tage, an denen einfach alles schiefgeht, was schiefgehen kann“, versucht Oliver Roggisch die katastrophalen 180 Sekunden nicht allzu kritisch zu sehen.

Ohnehin fällt auf, wie der Sportliche Leiter auf der vereinseigenen Internetseite um Beschwichtigung und Beruhigung bemüht ist. „Die Spitze und das Mittelfeld der Liga rücken immer mehr zusammen“, sagt Roggisch. Vor allem sei es auswärts nicht immer möglich, 100 Prozent abzurufen. Und natürlich fahre seine Mannschaft jetzt „nicht als Favorit“ nach Hannover, was angesichts der Form beider Teams realistisch ist, aber auch irgendwie etwas von einer bemerkenswerten Selbst-Verschrumpfung hat. Zur Erinnerung: Vor gerade einmal zweieinhalb Monaten starteten die Löwen mit einem erhöhten Etat, einem noch einmal verstärkten Kader, großen Ambitionen und ohne Champions-League-Belastung in die Runde, in der für die Mannschaft von Trainer Andrésson nach dem Kracher in Hannover die Toppartien in Berlin und gegen Kiel folgen. „Das Programm ist heftig“, sagt Schmid.

Fehlt Cleverness oder Klasse?

Andersherum bietet das Topspiel-Triple natürlich auch die Chance zur Befreiung. Vorausgesetzt, die Löwen rufen das Potenzial ab, das sie selbst in dieser Mannschaft sehen und das ihnen auch von praktisch allen Experten zugeschrieben wird.

Eine Leistung am Limit mit Spaß am Spiel, Vertrauen in die eigene Stärke, Torgefahr aus dem Rückraum und auch einer gesunden Portion Mut gelang bislang in dieser Saison aber zu selten, weshalb sich vor allem nach dem in der Schlussphase in Erlangen selbst verschuldeten Punktverlust ein paar Fragen stellen: Fehlt nur die Cleverness? Kam einfach viel zusammen, wie Roggisch glaubt? Oder liegen die Ursachen tiefer? Ist es mehr als nur eine Aneinanderreihung von unglücklichen Umständen? Besteht vielleicht ein grundsätzliches Problem?

Die Chance zur Antwort haben die Löwen am Donnerstag - und zwar auf dem Feld beim Spitzenreiter. Es gibt einfachere Aufgaben, aber eben auch kaum bessere Möglichkeiten, sich eindrucksvoll zurückzumelden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019