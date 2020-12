Löwen gewinnen mit 24:23 - Ein Drama mit glücklichem Ende

Mannheim.Mit ein wenig Abstand konnte Trainer Martin Schwalb über die Szene lachen, die den 24:23 (13:9)-Sieg der Rhein-Neckar Löwen gegen den Bergischen HC in Gefahr gebracht hatte. Sieben Sekunden waren noch auf der Uhr, als Alexander Petersson den Ball mit einem langen Pass ins Nichts einfach herschenkte, nachdem der BHC diesen kurz zuvor erst ins Aus geworfen hatte. Dem Gegner blieb noch ein wenig Zeit für den Ausgleich, doch Tomas Babak rutschte aus – und die Bundesliga-Handballer aus Mannheim jubelten trotz Peterssons unerklärlichem Aussetzer. „Wir müssen eigentlich nur den Ball behalten. Und dann passiert sowas. Aber jetzt finde ich es lustig“, sagte Schwalb und grinste, nachdem er zuvor nicht nur zittern, sondern um den Sieg bangen musste. Elf Minuten vor dem Abpfiff führte der Bergische HC nach zwischenzeitlichem Fünf-Tore-Rückstand mit 20:19.

Nach solch einem Drama hatte es zu Beginn der Begegnung überhaupt nicht ausgesehen. Die Löwen legten ein 5:3 (8.) vor, kamen in ihr gefürchtetes Tempospiel und dominierten deshalb zunächst. Der überragende Torwart Andreas Palicka entschärfte gleich ein paar dicke BHC-Möglichkeiten, der beim Siebenmeter eingewechselte David Späth wehrte zudem den Strafwurf von Arnor Gunnarsson ab (10.). Keine Frage: Alles lief so, wie sich das die Badener vorgestellt hatten. Doch dann tauschte Gäste-Trainer Sebastian Hinze seinen Keeper – und damit begann das Löwen-Leiden. Der für Tomas Mrkva zwischen die Pfosten gerückte Christopher Rudeck wehrte 38 Prozent der Würfe auf sein Tor ab, zur Pause stand er sogar bei unglaublichen 50 Prozent.

Probleme im Positionsangriff

Beim 11:6 (19.) wehrte er einen Siebenmeter von Uwe Gensheimer ab, wenig später vergab Patrick Groetzki beim 12:7 (26.) im Gegenstoß die nächste klare Möglichkeit zur erstmaligen Sechs-Tore-Führung. Wieder war Rudeck zur Stelle, weshalb die Badener nur ein 13:9 mit in die Pause nahmen. „Aus der ersten Halbzeit müssen wir mehr rausholen“, ärgerte sich Schwalb über die ausgelassenen Möglichkeiten.

Doch es waren nicht nur die vergebenen Chancen, die den BHC im Spiel hielten. Vielmehr setzte sich in den zehn Minuten vor der Pause das fort, was man zuletzt häufiger bei den Löwen sah und was sich auch nach dem Seitenwechsel fortsetzte: Kommt der zweifache deutsche Meister nicht ins Umschaltspiel, hat er im Positionsangriff Probleme.

In der Anfangsviertelstunde funktionierte einzig die Achse mit Spielmacher Andy Schmid und Kreisläufer Jannik Kohlbacher, doch darauf stellte sich der Bergische HC von Minute zu Minute immer besser ein. Er fing die Anspiele an den Kreis ab, lief Gegenstöße und glich nach 41 Minuten zum 15:15 aus. Die Löwen wankten, selbst ein gehaltener Siebenmeter von Palicka gegen Yannick Fraatz und eine 18:16-Führung (44.) gaben keine Sicherheit. Im Gegenteil: Die eigene Überzahl verlor der deutsche Pokalsieger von 2018 mit 0:2, den wurfgewaltigen Lukas Stutzke (fünf Tore) bekamen die Badener überhaupt nicht in den Griff. „Mit ihm hatten wir so unsere Probleme“, gab Gensheimer zu und vermisste diese Entschlossenheit im Abschluss bei seinen Rückraumkollegen: „Wir hatten zu wenig Würfe aus der Distanz und vielleicht zu viel Respekt.“

Spätestens bei der 20:19 (49.)-Führung des BHC drohte den Löwen die nächste große Ernüchterung nach der Niederlage in Hannover. Doch sie hatten Palicka – und großes Glück, dass Gunnarsson beim 20:20 (53.) einen Siebenmeter über das Tor warf. In den Schlussminuten griffen die Badener mit dem siebten Feldspieler an: Schmid besorgte zwei Minuten vor dem Ende das 24:23 und vergab danach das 25:23. 54 Sekunden blieben dem BHC, doch er stellte mit dem Ball schließlich genauso wenig an wie danach die Löwen noch mit Petersson.

