Löwen-Hauptsponsor steigt bei der EHF aus

Anzeige

Mannheim.Der Streit ist beendet, die Fronten sind geklärt – und nun geht es hinter den Kulissen weiter. Nachdem der Europäische Handball-Verband (EHF) das Champions-League-Spiel der Rhein-Neckar Löwen bei Vive Kielce auf den gleichen Tag angesetzt hat (24. März) wie die Bundesligapartie der Badener beim THW Kiel, verliert die EHF einen Geldgeber für das Final Four der Champions League. Das Unternehmen „Löwen Entertainment“ aus dem rheinland-pfälzischen Bingen, das mit seiner Marke Admiral seit der Saison 2016/2017 Hauptsponsor des deutschen Handball-Meisters ist, steht für ein weiteres finanzielles Engagement bei der Finalrunde der Königsklasse nicht mehr zur Verfügung. Entsprechende Informationen dieser Zeitung bestätigte Unternehmenssprecher Daniel Henzgen.

Auch SAP vor Kündigung

„Admiral hat das Final Four der EHF Champions League in der Saison 2016/17 zunächst einmalig als Sponsor unterstützt. Mit Blick auf eine mögliche Fortführung des Engagements hat es in den vergangenen Monaten erste Vorgespräche gegeben. Im Zusammenhang mit den Entwicklungen rund um die Spielansetzung des Achtelfinales KS Kielce gegen die Rhein-Neckar Löwen wurde entschieden, jene Vorgespräche nicht weiter zu verfolgen“, sagte Henzgen und unterstrich: „Admiral steht als Hauptsponsor uneingeschränkt hinter der wirtschaftlich und sportlich nachvollziehbaren Entscheidung der Rhein-Neckar Löwen, wegen der Terminüberschneidung die zweite Mannschaft im Hinspiel bei KS Kielce auflaufen zu lassen. Es ist sehr bedauerlich, dass die Verantwortlichen der EHF und der Handball-Bundesliga trotz umfassender Kompromissvorschläge der Rhein-Neckar Löwen keine zufriedenstellende Lösung im Sinne der betroffenen Teams beziehungsweise ihrer Fans finden konnten.“

Nach Informationen dieser Zeitung denkt auch der Software-Riese SAP, ebenfalls ein Geldgeber des badischen Clubs, über ein Ende seines EHF-Engagements nach. SAP hatte im vergangenen Jahr auch das Final Four der Champions League finanziell unterstützt.