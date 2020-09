Löwen-Kampf mit der Atmosphäre

Mannheim. Die Sprache beherrscht er noch ganz gut. „Jede Partie wird jetzt ein bisschen kalt“, sagte Rafael Baena nach der peinlichen 26:27-Niederlage der Rhein-Neckar Löwen in der European League gegen TTH Holstebro. Und damit meinte der schon von 2015 und 2018 für den Handball-Bundesligisten spielende und jetzt zurückgekehrte Spanier keinesfalls, dass er am Dienstag in der SAP Arena mit den Temperaturen zu kämpfen hatte und fror. Sicher, an diesem momentan seltsamen, surrealen und vor allem seit Monaten verlassenen Ort mit den finsteren Fluren, den verschlossenen Toiletten und den verstaubten Treppen hätte man das durchaus glauben können. Es wäre noch nicht einmal verwunderlich, wenn dort bald ein winterlicher Horror-Film gedreht wird und passend dazu Minusgrade herrschen.

Und genau das meinte Baena. Ihm ging es um das, was sich auf den Rängen abspielte - oder besser gesagt: nicht abspielte. Keine Fans, kein Jubel, kein Klatschen, keine Emotionen. Das hatte etwas Steriles, etwas Kühles, es war „kalt“, um es mit Baenas Worten zu sagen. Das einzig Positive an diesem tristen Abend: Trotz der Niederlage zogen die Löwen wegen des 28:22-Hinspielsiegs in die Gruppenphase ein. Am Sonntag (16 Uhr) geht es dann zum Ligaauftakt gegen den TVB Stuttgart. Erneut sind keine Fans zugelassen, weshalb sich wieder ein Einpeitscher aus den eigenen Reihen finden muss.

Gegen Holstebro war es der verletzte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, der „unbedingt helfen“ wollte, es aber wegen seines lädierten Ellenbogens auf dem Feld nicht konnte, was für ihn „ein Grund mehr war, um vom Zuschauerplatz anzufeuern“. Allerdings stellte der Europameister von 2016 nach dem Spiel ein wenig ernüchtert fest: „In der riesigen Arena geht das alles ein bisschen unter. Aber ich habe alles gegeben.“

Was man von seinen Kollegen auf dem Feld übrigens nicht behaupten konnte. Oder wenn man es noch halbwegs positiv ausdrücken will: Die Löwen versuchten alles, aber wenig klappte. „Wir haben über das ganze Spiel Kleinigkeiten falsch gemacht und extrem viele Chancen verballert. Und dann kommt sowas zustande“, sagte Spielmacher Andy Schmid, der mit seiner Mannschaft auf einmal vor einer doppelten mentalen Herausforderung stand. Nicht nur die Unterstützung fehlte, plötzlich wurde auch das Spiel zum Spuk, dabei hätte es doch eigentlich ein Spaziergang werden sollen.

„Wir haben angefangen nachzudenken, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, in solch eine Situation zu kommen“, meinte Trainer Martin Schwalb, dessen Team phasenweise mit fünf Treffern hinten lag, ums Weiterkommen bangen musste und somit vor einer dicken Blamage stand. Die fehlende Kulisse wollte er aber nicht als Erklärung für diesen rätselhaften Auftritt gelten lassen: „Das darf auf keinen Fall zu irgendwelchen Leistungsabfällen führen.“ Anführer Schmid pflichtete ihm bei: „Wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder diskutieren wir jetzt über jedes Geisterspiel, was aber der falsche Weg wäre. Oder wir nehmen das so an. Es macht keinen Sinn, das immer im Kopf zu haben, auch wenn es schwierig ist. Selbst bei den Minis haben wir ja vor Zuschauern gespielt.“

Nur einem machten diese gespenstische Stille und der kollektive Ausfall seiner Mitspieler überhaupt nichts aus: Romain Lagarde bestätigte seine guten Eindrücke aus der Vorbereitung und erzielte sieben Treffer. „Er findet seine Rolle“, sagte Schwalb über den Franzosen, der sich in der Gruppenphase gewiss über eine Reise in seine Heimat freuen würde. Infrage käme aufgrund der Lostöpfe aber nur Nimes.

Möglich sind aber auch wieder echte Abenteuertrips - wenn Reisen trotz Corona überhaupt möglich sein sollten. Die Pandemie kann nämlich noch für gewaltige Umwälzungen sorgen. Das zeigten schon die ersten beiden Qualifikationsrunden, als Mannschaften ihre Trips verboten wurden, sie nicht antreten konnten und ausschieden.

Zuletzt traf es den spanischen Vertreter BM Benidorm, der sein Hinspiel gegen die Fivers Margareten aus Wien mit 34:31 gewonnen hatte. Danach beklagte der Club allerdings sechs Corona-Fälle im Kader, die spanischen Gesundheitsbehörden untersagten daraufhin eine Ausreise nach Österreich, Benidorm trat entsprechend nicht an und flog am grünen Tisch aus dem Wettbewerb. Das hört sich dann doch noch deutlich dramatischer als ein Geisterspiel an.

