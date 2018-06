Löwen lüften das offene Geheimnis

Anzeige

Jacobsen: „Das wird richtig gut“

„Er musste natürlich überlegen, ob er den Schritt nach Deutschland auch aus der privaten Perspektive gehen möchte. Das benötigt seine Zeit“, so die Löwen-Managerin, ansonsten gab es keine Hindernisse zu überwinden. „Ein großer Dank geht deshalb auch an den schwedischen Handballverband, der Kristján die Möglichkeit gegeben hat, ab dem kommenden Sommer Trainer in der Handball-Bundesliga zu werden. Mit Andreas Palicka, Mikael Appelgren, Jerry Tollbring und Jesper Nielsen kennt und trainiert er aktuell schon vier unserer Spieler in der schwedischen Nationalmannschaft, das wird ihm seinen Einstieg bei uns sicher erleichtern“, so Kettemann.

Auch der aktuelle Coach Nikolaj Jacobsen, der sich mit Sportchef Oliver Roggisch und einigen Führungsspielern intensiv an der Trainersuche beteiligt hatte, freute sich über die gefundene Regelung. „Das wird richtig gut. Mit Kristján können die Löwen weiter erfolgreich sein“, meinte der Däne. Roggisch schob die entsprechende Erklärung hinterher: „Er steht für schnellen, modernen Handball und wird die erfolgreiche Arbeit von Nikolaj Jacobsen bei uns fortführen.“

Andrésson hatte zuletzt die schwedische Nationalmannschaft wieder in die Weltspitze geführt und rückte so natürlich in den Fokus der europäischen Top-Vereine. Entschieden hat er sich nun für die Löwen. „Ich komme zu einem Club, der zuletzt eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Diese positive und erfolgreiche Geschichte möchte ich fortsetzen und weitere Titel mit den Löwen gewinnen, auch wenn die Fußstapfen von meinem Vorgänger Nikolaj Jacobsen sehr groß sind“, sagte der 37-Jährige.

Samstag, 16.06.2018