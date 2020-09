Löwen mit mehr als einem Bein in der Hauptrunde

Holstebro.Holstebro. Seinen alten Club live spielen zu sehen, lässt sich Nikolaj Jacobsen nur selten entgehen, wenn dazu keine halben Weltreisen nötig sind. Deshalb war es keine Überraschung, dass auch der Ex-Coach der Rhein-Neckar Löwen unter den 500 Zuschauern im dänischen Holstebro war, wo die Löwen am Dienstagabend das Hinspiel um den Einzug in die Gruppenphase der European League bestritten. Und Jacobsen bekam auf dem Parkett das Erwartbare präsentiert. Die Mannschaft von Martin Schwalb setzte sich beim TTH souverän mit 28:22 (13:9) durch und steht damit vor dem Rückspiel am nächsten Dienstag schon mit mehr als einem Bein in der Gruppenphase des Europapokals.

„Es war am Anfang ein Kampf, um ins Spiel zu kommen“, beschrieb Kapitän Uwe Gensheimer den Start nach der langen Pflichtspielpause und die kleineren Schwierigkeiten gegen die sehr offensiv agierende Abwehr der Dänen. „Aber mit dem Sieg sind wir zufrieden. Das war ein gutes Auftaktspiel, auch wenn wir vielleicht etwas höher hätten gewinnen können.“

Die Ehre, das erste Tor im ersten Pflichtspiel der neuen Saison zu erzielen, war Gensheimer persönlich vorbehalten, der die Führung der Dänen zum 1:1 egalisierte (2.). Auch in der Folge zeigte das Team aus Holstebro, dass es durchaus ein Stolperstein Richtung Hauptrunde sein könnte. Immer, wenn die Löwen den Ball herschenkten oder im Abschluss scheiterten, war der TTH mit schnellen Angriffen zur Stelle und beim 6:5 (13.) noch in Führung. Danach rührte die Abwehr der Badener um Ilija Abutovic allerdings mächtig Beton an und ließ ganze zwölf Minuten keinen einzigen Treffer mehr zu. Gleichzeitig nahm auch die Offensive, in der Gensheimer schon im ersten Durchgang mit acht Toren bei acht Versuchen herausragte, mächtig Fahrt auf. Aus dem einstigen 5:6-Rückstand machten die Löwen so eine klare und verdiente 13:6-Führung (25.).

Erst im Schlussspurt der ersten Halbzeit kamen die Dänen dann wieder auf die Anzeigetafel - auch, weil die Badener im Angriff nun die letzte Konsequenz vermissen ließen. So kam Holstebro mit einer Dreier-Serie zum 13:9-Halbzeitstand heran und Jung-Löwe David Späth verhinderte mit seinem Debüt im Profi-Tor sogar einen knapperen Zwischenstand. Für Andreas Palicka bei der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff zwischen die Pfosten gerückt, entschärfte der 18-Jährige einen Siebenmeter.

Einsatzzeit für Talente

Im zweiten Durchgang kam Holstebro nochmals auf 16:13 heran (38.), dann zogen die Löwen aber wieder die Zügel an. Spielmacher Andy Schmid, Ymir Örn Gislason am Kreis und ein Wurf ins entblößte Tor der Dänen bedeuteten das 19:13 (40.). Nach Tollbrings 22:14 (45.) war die Vorentscheidung gefallen. Zum Ende hin gab Coach Schwalb dann auch den Nachwuchskräften wie etwa Geburtstagskind Kaspar Veigel Einsatzzeit, Keeper Späth parierte bis zum 28:22-Endstand sogar noch seinen zweiten Strafwurf. „Wir haben es im Lauf des Spiels geschafft, uns durch unsere Qualität immer mehr abzusetzen. Das war nach so langer Zeit keine Selbstverständlichkeit“, freute sich auch Trainer Schwalb über den Erfolg.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020