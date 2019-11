Löwen mit Zurückhaltung und Zuversicht

Mannheim. Das freie Wochenende tat den Rhein-Neckar Löwen gut, vor allem aber der dramatische 26:25-Sieg über den THW Kiel. Der spektakuläre Erfolg im Topspiel der Handball-Bundesliga brachte den Badenern nach der furiosen Aufholjagd nicht nur den Glauben, sondern auch die Zuversicht zurück. „Dieser Sieg kann eine Trendwende sein. Wir haben gesehen, was in uns steckt. Aber es liegt an uns, das

...