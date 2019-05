Löwen mobilisieren letzte Kräfte

Im Saisonendspurt liegt die ganze Last im Tor auf Mikael Appelgren. © Binder

Mannheim.Genau eineinhalb Wochen liegt die letzte Partie der Rhein-Neckar Löwen zurück - in einer Saison, in der sich sonst Spiele im Drei-Tage-Rhythmus aneinanderreihen, ist so eine lange Auszeit ein völlig ungewohnter Luxus für Handball-Profis in der Bundesliga. „Da wird es einem fast etwas langweilig“, flachst Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen mit Blick auf die Wettkampfpause. Doch hinsichtlich des

