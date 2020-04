Löwen oder Berlin? Nur einer spielt im Europapokal

Mannheim. 25 von 27 Spielen verloren, zwölf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, rechnerisch nur noch eine Niederlage vom Abstieg entfernt - und doch sieht es stark danach aus, dass die HSG Nordhorn-Lingen auch in der nächsten Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) spielt. Das klingt verrückt, aber seitdem die Corona-Krise das Leben in Deutschland und somit auch den Sport bestimmt,

...