Löwen scheitern an sich selbst

Mannheim.Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen muss sich vorgekommen sein, wie in einer schlechten Dauerschleife. Seine Spieler suchten gestern Abend in der Champions-League-Partie gegen Telekom Veszprem immer wieder den Abschluss, doch am Ende hatte irgendwie immer der gegnerische Torwart Roland Mikler die Hände am Ball. Bei der 25:29 (13:14)-Niederlage gegen den ungarischen Serienmeister kam der Schlussmann

...