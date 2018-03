Löwen schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe

Anzeige

Das erste Alles-oder-Nichts-Spiel des neuen Jahres steht den Gelbhemden allerdings schon am Dienstag (19 Uhr, SAP Arena) bevor, wenn es im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen den SC DHfK Leipzig geht. Die Partie gegen Nantes betrachtete Löwen-Kapitän Andy Schmid in dieser Hinsicht als gelungene Generalprobe. „Wir haben erreicht, was wir wollten. Auf bestimmten Positionen ein bisschen Kräfte schonen und andererseits nichts herschenken. Am Ende hat sich dann auch noch ein gutes Spiel für die Zuschauer entwickelt. Wir gehen auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in die Woche“, meinte Schmid, der sich das Geschehen bis weit in die zweite Hälfte von der Bank aus anschauen durfte und solide von Youngster Rico Keller vertreten wurde, der sonst in der zweiten Mannschaft die Bälle wirft.

Der 20-Jährige aus Edingen konnte sich gegen die Franzosen sogar zweimal in die Torschützenliste eintragen. Als es in die entscheidende Phase ging, führte dann aber der Schweizer im Sieben gegen Sechs Regie, kam noch zu fünf Toren und am Ende hatten die Löwen sogar noch die Chance auf den Sieg. Doch Jerry Tollbring vergab beim Stand von 28:28 einen Strafwurf, die zweimalige Führung des HBC Nantes konnten die Badener zur Freude der Fans in der spannenden Schlussphase dann aber jeweils egalisieren.

Am Dienstag mit Ekdahl du Rietz

„Wir haben den Zuschauern gezeigt, dass wir die Sache trotz der Konstellation Ernst nehmen, konnten die Kräfte verteilen und haben Lust sowie Engagement gezeigt. Bis auf die ersten 15 Minuten haben wir das alles gut hingekriegt“, war auch Trainer Jacobsen mit der Partie zufrieden und erwartet nun am Dienstag „ein hartes Spiel gegen Leipzig“.

Dann wird dem Coach auch das erste Mal Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz zur Verfügung stehen, der am Samstag ebenfalls in der Halle war und von den Fans mit dem entsprechenden Applaus begrüßt wurde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018

Zum Thema Rhein-Neckar Löwen mit Remis gegen HBC Nantes