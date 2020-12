Löwen stoßen in Kiel an ihre Grenzen

Kiel. Der Weg nach ganz oben ist weit. Und er wird für die Rhein-Neckar Löwen in dieser Saison nicht dort enden. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es so kommt. Das wurde am Mittwoch bei der klaren 23:32 (11:15)-Niederlage im Topspiel der Handball-Bundesliga beim THW Kiel erneut sehr deutlich. „Wir gehören nicht zur absoluten Spitze. Das habe ich immer gesagt und das

...