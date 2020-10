Löwen-Torhüter Andreas Palicka fällt voraussichtlich bis Jahresende aus

Mannheim.Handball-Torhüter Andreas Palicka von den Rhein-Neckar-Löwen fällt verletzungsbedingt voraussichtlich bis Jahresende aus. Das teilte der Verein am Montag mit. Demnach zog sich Palicka beim 26:20-Auswärtssieg in Erlangen am vergangenen Sonntag eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu.

Das Verletzungspech bleibt uns treu: Andreas Palicka hat sich beim gestrigen Auswärtsspiel eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Er dürfte damit bis Jahresende ausfallen:#rnl #palickahttps://t.co/HmEnMZwsDM — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) October 26, 2020

Damit fällt nach Mikael Appelgren, der an einer Sehnenverletzung in der linken Schulter laboriert, auch der zweite Stammtorhüter der Badener aus. Als Ersatz war vor Kurzem Nikolas Katsigiannis verpflichtet worden. „Wir sind alle gefordert, in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen“, so Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen, in einer ersten Stellungnahme.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020