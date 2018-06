Anzeige

Mannheim/Wien.In der Gruppenphase der EHF Champions League treffen die Rhein-Neckar Löwen unter anderem auf den Rekordsieger FC Barcelona sowie auf den Titelverteidiger aus Montpellier. Dies ergab die Auslosung am Freitagmittag in Wien. Im Laufe der Vorrunde in Gruppe A treffen die Löwen noch auf den polnischen Meister Vive Kielce, den weißrussischen Meister Meshkov Brest, den schwedischen Meister IFK Kristianstad, den Mazedonischen Meister Vardar Skopje sowie auf den ungarischen Vizemeister Telekom Veszprem.

Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen ist bereits voller Vorfreude: "Ich freue mich auf die kommende Saison in der EHF Champions League. Wir haben eine sehr attraktive Gruppe erwischt, mit Barcelona als Rekordsieger und Montpellier als amtierenden Champion. Dazu kommt mit Veszprem ein weiterer absoluter Spitzenclub in Europa.“

Die Vorrundengruppen der EHF Champions League auf einen Blick Der französische Torwart Thierry Omeyer zog in Wien folgende Gruppen für die Vorrunde: Gruppe A: HC Vardar Skopje, PGE Vive Kielce, FC Barcelona Lassa, HC Meshkov Brest, Telekom Veszprem, Montpellier HB, IFK Kristianstad, Rhein-Neckar Löwen

Gruppe B: Paris Saint Germain, MOL-Pick Szeged, SG Flensburg-Handewitt , Skjern Handbold, HC PPD Zagreb, HC Motor Zaporoshye, RK Celje Pivovarna Lasko, HBC Nantes

Gruppe C: HC Metalurg Skopje, Bjerringbro-Silkeborg, Sporting Lissabon, Besiktas Istanbul, Chekhovskie Medvedi, Tatran Presov

Gruppe D: Orlen Wisla Plock, Abanca Ademar Leon, Elverum Handball, Wacker Thun, Dinamo Bukarest, Riihimäen Cocks

Der zweite deutsche Vertreter vom diesjährigen Meister SG Flensburg-Handewitt trifft in Gruppe B auf Paris Saint Germain, MOL-Pick Szeged, Skjern Handbold, HC PPD Zagreb, HC Motor Zaporoshye, RK Celje Pivovarna Lasko und HBC Nantes.