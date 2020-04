Löwen und Eulen profitieren – aber keiner jubelt

Mannheim.Normalerweise müsste die Freude bei den Eulen Ludwigshafen grenzenlos sein, spielen die Pfälzer doch auch in der nächsten Saison in der Handball-Bundesliga. Und eigentlich könnten sich ebenso die Rhein-Neckar Löwen halbwegs glücklich schätzen, dass sie sich nach einer sportlich enttäuschenden Runde doch noch für die neu geschaffene Euro League qualifiziert haben. Doch normal ist seit Beginn der Corona-Krise nichts mehr – weshalb auch niemand jubelt.

„Natürlich freuen wir uns, dass wir Ludwigshafen und Rheinland-Pfalz auch im vieren Jahr in Folge in der stärksten Liga der Welt repräsentieren und uns mit den Besten messen dürfen. Das gibt uns ein Stück Planungssicherheit in Zeiten großer Ungewissheit, die wirtschaftlich unverändert bleibt“, verweist Lisa Heßler auf die schwierige Gesamtsituation. Die Geschäftsführerin der Eulen weiß: Zwar darf ihr Club auch in der neuen Saison im Oberhaus antreten, doch momentan ist vollkommen offen, wann wieder gespielt werden darf und entsprechende Einnahmen erzielt werden.

„Existenziell entscheidend wird es nun sein, wann wir wieder vor Zuschauern spielen können“, sagt Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann, der am Dienstag in einer Videokonferenz alle Clubs über den Saisonabbruch der 1. und 2. Liga sowie die Wertung der Runde informierte. Schon vorher war klar, dass es keine Absteiger geben wird, was den Ludwigshafenern hilft. Sie stehen zurzeit auf dem 17. Rang.

Wie diese Redaktion vorab berichtete, wird die Abschlusstabelle zudem nach der Quotientenregel (Pluspunkte dividiert durch die Anzahl absolvierter Spiele) berechnet. Die aktuelle Tabelle konnte nicht als entscheidendes Kriterium herangezogen werden, weil die Teams unterschiedlich viele Begegnungen ausgetragen haben.

Von der Quotientenregel profitieren die Löwen, die ein Spiel weniger bestritten haben als die Füchse Berlin, den Hauptstadt-Club jetzt vom fünften Rang verdrängen und sich so auf den letzten Drücker für die Euro League qualifizieren. In diesem Wettbewerb wäre normalerweise anstelle des Tabellenfünften der deutsche Pokalsieger dabei, doch die Finalrunde wurde ebenfalls abgesagt und soll in der neuen Saison nachgeholt werden, in der es aus terminlichen Gründen vermutlich keinen Pokalwettbewerb geben wird. Diese Empfehlung hat zumindest der Deutsche Handball-Bund ausgesprochen.

Die Füchse Berlin, die durch den Verlust des Europapokalplatzes der Leidtragende des Saisonabbruchs sind, haben bereits angekündigt, die Wertung hinzunehmen. „Wir werden auf keinen Fall Protest einlegen. Es gibt keine gerechten Lösungen in dieser Situation. Dass es uns trifft, müssen wir sportlich akzeptieren“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020