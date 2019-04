Löwen unterliegen im Spitzenspiel gegen Flensburg

Es bleibt dabei: Die Rhein-Neckar Löwen können in dieser Saison nicht mit den absoluten Spitzenteams mithalten. Auch wenn sich die Badener am Ostersonntag vor 13200 Fans mit Wille und Klasse wieder in eine fast schon verloren geglaubte Partie zurückkämpften, standen sie beim 23:26 (8:12) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt am Ende wieder mal mit leeren Händen ...