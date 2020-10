Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen absolvieren ihre Heimspiele in der Mannheimer SAP Arena vorerst ohne Zuschauer. Grund dafür ist, dass die Stadt einzelne Elemente des Hygienekonzepts, welche die Platzierung von Zuschauern betreffen, vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Verordnungen abgelehnt hat, heißt es sowohl auf der Homepage der SAP Arena als auch der Löwen.

„Das ist eine ganz, ganz bittere Nachricht für uns. Wir haben so sehr dafür gekämpft, wieder vor unseren Fans und Partnern spielen zu können“, kommentiert Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann die Entscheidung der zuständigen Behörde. Kettemann betont aber gleichzeitig: „Wir werden weiter kämpfen und alles dafür tun, dass wir möglichst bald wieder vor möglichst vielen Zuschauern spielen können. Das hat absolute Priorität.“ Die Löwen starten am Sonntag, 4. Oktober (16 Uhr), mit einem Heimspiel gegen Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison.

Es scheitert am Mindestabstand

Die Stadt begründete die Entscheidung damit, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sitzplätzen in alle Richtungen bei der behördlich erlaubten Kapazität von 20 Prozent des Fassungsvermögens der Arena nicht gewährleistet werden könne. „Dieser Weg ist für die Arena nicht umsetzbar und bei Weitem nicht sinnvoll“, so Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp, der die Ablehnung der Stadt zum Konzept bedauere.

Laut Hopp sei es enttäuschend, dass alternativ angebotene Maßnahmen rund um den umfassenden Schutz der Besucher nicht für ausreichend befunden wurden. Eine der geplanten Maßnahmen sah so beispielsweise vor, an die in kleinen Gruppen platzierten Zuschauer kostenfrei Masken der Schutzklasse FFP2 auszugeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Nun würden die Arena-Betreiber unter Hochdruck weiter an einer Lösung arbeiten und stehen dafür in intensivem Kontakt mit den zuständigen Behörden der Stadt und des Landes.

