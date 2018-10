Löwen wandeln auf einem schmalen Grat

Mannheim.Filip Taleski steht bei den Rhein-Neckar Löwen eher selten im Mittelpunkt. Mit Mads Mensah Larsen, Kim Ekdahl du Rietz oder nun Neuzugang Steffen Fäth hatte und hat der Nachwuchsmann im gelben Trikot meistens erfahrene Nationalspieler auf seiner Position im linken Rückraum vor sich. Seine Spielanteile musste er sich hart erkämpfen. Doch nach dem zeitweise dramatischen 30:24 (10:14)-Erfolg gegen den VfL Gummersbach wussten seine Mitspieler ganz genau, bei wem sie sich besonders zu bedanken hatten. Das Abklatschen der etablierten Kräfte mit dem 22-jährigen Mazedonier fiel dementsprechend intensiver aus und Sportchef Oliver Roggisch brachte es auf den Punkt: „Filip war ein riesen Faktor.“

Neben dem einmal mehr überragenden Kapitän Andy Schmid (elf Tore) war es vor allem der junge Rechtshänder, der mit dafür zuständig war, dass die Badener eine fast schon verlorene Partie noch drehen konnten. Aus einem 12:18 (36.) machten die Löwen innerhalb von nur zehn Minuten ein 21:19. Fünf Mal Schmid und vier Mal Taleski trugen sich in dieser entscheidenden Phase in die Torschützenliste ein. Die Frage nach den Matchwinnern war damit schnell geklärt.

„Filip hat das richtig gut gemacht“

„Dass der erste Ball gleich reingegangen ist, hat mir natürlich Selbstvertrauen gegeben – und dann ist es einfach gelaufen“, beschrieb der Zwei-Meter-Mann seinen Auftritt gewohnt zurückhaltend, während Trainer Nikolaj Jacobsen da schon klarere Worte fand: „Filip hat das richtig gut gemacht – auch in der Abwehr. Das freut mich für ihn und zeigt, dass wir ihn in einer solchen Phase auch bringen können.“

Die Kehrseite der Medaille war allerdings, dass im linken Rückraum weder Steffen Fäth noch Mads Mensah Larsen mit je einem Treffer bei sechs Versuchen die erhoffte Leistung aufs Parkett brachten. Vor allem die Wurfqualität des Duos schwankte zwischen unglücklich und bedenklich. Dass die Löwen deshalb noch die Asse Taleski und Alexander Petersson (ebenfalls fünf Tore) aus dem Ärmel ziehen konnten, war das Glück im Duell mit dem bislang eher mäßig erfolgreichen Altmeister aus Gummersbach.

Mit dem Abfall einzelner Spieler, aber auch den beiden grundverschiedenen Halbzeiten gegen den VfL manifestierte sich ein Trend, der schon beim überraschenden Punktverlust gegen den SC DHfK Leipzig und dem Last-Minute-Sieg in Wetzlar zu beobachten war: Den Löwen fehlt derzeit die Souveränität, mit der sie Gegner dieses Kalibers in der vergangenen Spielzeit relativ unbedrängt distanzierten.

Auch Coach Jacobsen ist das natürlich nicht verborgen geblieben. „Wir haben als Team und in der individuellen Leistung noch nicht die nötige Stabilität gefunden und Schwierigkeiten, zwei gute Halbzeiten am Stück hinzukriegen“, blickt der Däne mit etwas Sorge auf die bisherigen Auftritte in der Bundesliga und die anstehenden Aufgaben. „Jetzt müssen wir richtig aufpassen, denn nun kommen zwei harte Monate. Wenn wir da nicht die nötige Konstanz reinbekommen, dann brauchen wir nicht auf Kiel und andere Mannschaften schauen, weil wir dann zu viele Punkte verlieren. Ich glaube nicht, dass wir in meiner Zeit bei den Löwen schon so viele, extreme Schwankungen hatten. Entweder sind wir richtig gut – oder vom Niveau einer Top-Drei-Mannschaft weit entfernt“, sagt Jacobsen, der die Ursache dafür vor allem in der Integration der Neuzugänge sieht – und dass sich einige vielleicht auch noch an den brutalen Rhythmus mit Bundesliga und Champions League gewöhnen müssen.

Die nächste Gelegenheit, hier dazuzulernen, bietet sich schon heute (17.30 Uhr), wenn es in Skopje gegen den bislang in der Königsklasse noch ungeschlagenen mazedonischen Meister HC Vardar geht. Filip Taleski freut sich da auf das Wiedersehen mit der Familie, doch ein vergnüglicher Ausflug wird das sicher nicht. „Wenn wir solche Phasen wie gegen Gummersbach haben, wird es verdammt schwer“, sagt Taleski.

