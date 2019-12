Löwen zittern sich zum Pflichtsieg

Mannheim. Die Wiedergutmachung für die Blamage von Lemgo blieb aus, aber immerhin behielten die Rhein-Neckar Löwen die Punkte: In der Handball-Bundesliga gewannen die Badener am Donnerstag mit 32:28 (16:15, zeigten gegen den Tabellenletzten allerdings die nächste nur schwer erklärbare Vorstellung. „Es war ein mühsames Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Gegentore bekommen“, sagte

...