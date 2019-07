Löwen zum Anfassen

Mannheim.Bis zum Saisonstart am 25. August bei den Eulen Ludwigshafen ist zwar noch über fünf Wochen Zeit, doch spätestens mit dem Startschuss in die Vorbereitung am Dienstag dürfte auch bei den Rhein-Neckar Löwen nach der Sommerpause das Handball-Fieber wieder mächtig steigen.

Der neue Trainer Kristjan Andresson bittet seinen Kader am Vormittag zum ersten Kennenlernen ins Kronauer Trainingszentrum, am Nachmittag zieht es die Profis nach einer Pressekonferenz dann in die Mannheimer Innenstadt auf die Kapuzinerplanken (Quadrate O5/O6). Dort beginnt ab 16 Uhr ein großes Fan-Fest, in dessen Mittelpunkt die Präsentation des neuen Löwen-Trikots steht.

Ein Graffiti-Künstler wird dabei das Trikot zunächst auf einem großen Container entstehen lassen, danach werden die Löwen-Anhänger buchstäblich „Gelb“ sehen, wenn die Profis des zweifachen deutschen Meisters ihre neue Arbeitskleidung vorführen. Mit dabei sind dann natürlich auch Rückkehrer Uwe Gensheimer und der französische Neuzugang Romain Lagarde.

Nach der Trikot-Präsentation verteilen sich die Löwen-Handballer auf den Kapuzinerplanken und werden bis 20 Uhr abwechselnd in kleinen Gruppen an den verschiedenen Ständen und Aktionspunkten vorbeischauen. th/red

